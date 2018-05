Evo el cínico

Richard Arispe

A los grandes mandatarios del mundo, como a los peores se los recuerda por sus logros pero a la vez, por sus errores y excesos, y creo quedarme corto al calificar al Presidente, que pretende la eternidad en el cargo, como cínico.

No cabe duda que Evo Morales es un cara dura y sinvergüenza, porque con sus básicos conocimientos y lenguaje pueril quiere seguir seduciendo al país con meros discursos y promesas. El poder que hoy ejerce lo muestra y devela exactamente en su verdadera personalidad, un arrogante y mitómano.

Morales consideró recientemente que no es un pecado ni delito el incremento de su salario a Bs 24.251, después de que en las últimas horas fue objeto de una serie de críticas por la nueva remuneración que recibirá. La autoridad remarcó que no está en la Presidencia por el dinero que recibe cada mes. “Aquí no estamos por la plata, aquí estamos por la patria, por Bolivia”, aseveró.

Evo sin ruborizarse asegura ser el mandatario del mundo que más trabaja, dice ser el Presidente que menos gana y por ello merece elevarse el sueldo sin que nadie pueda objetar esa determinación. Personalmente no me importa que Evo gane más, sino el cinismo de etiquetarse como el que más se esfuerza por el país, señor presidente, y los resultados?.

Somos el país que constantemente maquilla su realidad para mostrar eficiencia, somos el segundo en corrupción, el tercero en narcotráfico, entre los primeros en vulneración de derechos humanos y leyes internacionales, somos el país que menos crece, comparados, el 1% de crecimiento del Brasil, tira por tierra el 4% de Bolivia. Tenemos un percápita de US$ 3515 y Chile US$ 23.950, entonces vuelvo a calificarlo como cínico y sinvergüenza.

El discurso del proceso de cambio y de honestidad se acabó cuando usted y su pandilla saquearon el país y con el cinismo más elocuente pretende quedarse por siempre en el poder. No quieren irse porque saben que serán procesados por sus múltiples delitos. Le queda muy poco tiempo para declararse dictador, (el nuevo García Mesa) pues candidato 2019 no podrá ser, porque así lo manda la Constitución Política del Estado, como los resultados del referéndum del 21-f.

Como profesional en Comunicación Social, con título verdadero, como un patriota sumiso solo a las leyes y no a ningún partido político, reitero mi compromiso al ejercicio democrático a la opinión y al análisis de la realidad del país.

Fuente: richard.arispecarrasco