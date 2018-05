Evo Morales a la oposición: ‘Nosotros no mentimos’

El presidente Evo Morales aprovechó el acto de inicio de perforación de un pozo hidrocarburífero en Tarija para volver a cuestionar a la oposición ante recientes denuncias sobre una presunta baja de las reservas de gas. Afirmó que, a diferencia de la oposición, su fortaleza es la “verdad y la honestidad” y llamó a ver los resultados del retorno de la derecha en países vecinos.

“¿Por qué mienten y mienten?, quieren confundir a la población; rechazan y no tienen ninguna propuesta, si algo de propuesta tienen es la mentira, nosotros no mentimos y no tenemos por qué mentir. A las nuevas generaciones, a las nuevas autoridades electas, no solo en la parte política sino en los movimientos sociales, ¿cuál ha sido la fuerza de mi? La verdad y honestidad”, afirmó.

Hizo conocer esta posición para cuestionar la denuncia del senador de oposición Óscar Ortiz, quien la semana pasada denunció, sobre la base de un informe elaborado “con el apoyo de un equipo técnico independiente”, al que no identificó, que las reservas de gas bolivianas a diciembre de 2017 solo eran de 4,48 TCF y se terminarían en unos siete años.

El propio presidente de la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, lo desmintió. Este lunes, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, también lo hizo en el acto de inicio de perforación en el campo X6, en Tarija, y aseguró que la proyección de cuantificación de reservas supera los 10 TCF (Trillones de Pies Cúbicos).

Morales ve en las denuncias un afán por perjudicar su gestión y observó que en el pasado la hoy oposición no se pronunciaba sobre la certificación de las reservas.

“Es el egoísmo, la mezquindad de la derecha”, sostuvo y llamó a mirar a los países vecinos para ver la situación que impera tras el retorno de la derecha.

Del acto en Tarija participó el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Guarachi, quien llamó a reflexionar sobre lo que ocurre en países vecinos en los cuales volvió al poder la derecha.

En Argentina y Brasil, por ejemplo, retornó la derecha luego que dejara el poder la presidenta Cristina Fernández y fuera alejada del cargo por el Legislativo la presidenta Dilma Rousseff en medio de denuncias de corrupción.

“Imagínense hermanos, donde ha vuelto la derecha cómo están ahora en algunos países vecinos, no hay cómo equivocarse viendo y viviendo, mucha reflexión, mucha responsabilidad con nuestra querida Bolivia”, sostuvo. (21/05/2018)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz