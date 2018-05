Foro Penal Venezolano: La liberación de los presos políticos no es un gesto, es una obligación

El directivo ejecutivo de Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero se pronunció en la mañana de este viernes 25 de mayo sobre los retardos en la liberación de los presos políticos con boleta de excarcelación luego que el presidente de la república, Nicolás Maduro anunciaran la orden de liberación de varios manifestantes en las protestas de 2014, para Romero estas acciones sólo son gestos simbólicos que no tienen no impacto verdadero en las detenciones por motivos políticos “la liberación de los presos políticos no es un gesto, es una obligación”.

Romero indicó que “No han parado las detenciones de presos políticos porque tan solo el pasado jueves 24 de mayo se detuvo a dos personas, un médico cirujano y un mayor de la aviación”. Además, denuncio las detenciones a efectivos militares llevadas a cabo está semana donde se presume que “más 60 militares detenidos, estás detenciones están por confirmar”.

En este sentido, Alfredo Romero explicó que desde 17 de mayo al menos el arresto de 17 oficiales militares han sido confirmados y solo 10 efectivos han sido presentados a los tribunales.

Para el director del Foro Penal Venezolano esto se trata de una “ola represiva que se intenta tapar con la liberación de algunos (…) En la actualidad hay 368 presos políticos después de las 20 liberaciones de efectuadas desde el estado Zulia quedan 348” de esta cifra 70 son militares y desde el principio de enero hasta el 24 de mayo se han realizado 40 arrestos por motivos políticos, comento Romero.

“No podemos olvidar que son más de 300 presos políticos y la liberación de unos pocos puede ser la encarcelación eterna de mucho”, enfatizó Romero

Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal denunció que “cada vez que el ex-presidente Rodríguez Zapateros se involucra en las negociaciones por la liberación de presos político, es verdad se logra la liberación de algunos recluidos pero en paralelo se encarcelan muchos más”.

Himiob hizo un llamado a la comunidad de estar atento y tener “cuidado con las listas fantasmas que muestran a una cantidad de personas que no están detenidas o que no son presos políticos (…) Las boletas de excarcelación enviadas al Zulia no contemplan libertad plena, son con libertad condicional y con miles de prohibiciones”.

