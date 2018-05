Freitas: “No me escapé de la concentración”

El delantero uruguayo afirmó que está dispuesto a volver a la ciudad de La Paz para jugar con los refineros el fin de semana. Su llegada a la capital cruceña no fue del agrado de algunos dirigentes.

“Estoy dispuesto a volver a La Paz y jugar el fin de semana”, con esta frase el delantero Maximiliano Freitas quiso poner paños fríos a la situación, después de que el vocero de Oriente Petrolero, Hormando Vaca Díez, dijo que había abandonado la concentración que se lleva a cabo en La Paz. Los refineros se enfrentarán a The Strongest este sábado, desde las 15:00, por la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura.

Freitas llegó a San Antonio en las últimas horas y, después de permanecer unos minutos en las oficinas del club, conversó escuetamente con los medios de comunicación. “Si salen a hablar que hablen. Estoy recibiendo muchos insultos de la gente porque no saben en realidad qué es lo que pasa”, dijo en tono molesto Freitas, que dejó la sede de Gobierno y llegó a Santa Cruz.

Sobre su presencia en la capital cruceña dijo que después dará a conocer los motivos, pero dio un adelanto. “Está por llegar una oferta de un club, por eso vine a tratar de solucionarlo desde acá. Estoy dispuesto a volver a La Paz a jugar el fin de semana”, expresó el ‘Tanque’, que está en el ojo de la tormenta tras conocerse la decisión que asumió, en la previa al partido contra el Tigre.

“Pedí el día, nada más, no es que me escapé de la concentración, que no quiero jugar y que voy a armar lio (…)”, dijo el uruguayo, que es tentado por clubes árabes, pero que la institución refinera no ha recibido una oferta formal. “Es simplemente eso”, concluyó.

