Funcionarios de la ATT denuncian que son obligados a firmar actas en blanco

LA PAZ |

Funcionarios de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) denunciaron que son obligados a firmar actas en blanco y a pagar 20 bolivianos sin conocer el destino que se dará al dinero o a las rúbricas.

Según la denuncia se sospecha que las firmas se utilizan para registrar su militancia al Movimientos al Socialismo (MAS), o para apoyar el proceso revocatorio contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

La asesora y secretaria general de la ATT, Karen Peredo, fue señalada como la responsable de la recolección de firmas y, según se conoció, en pasados días se encargó personalmente de registrar las firmas y la huella digital del personal de esa entidad estatal.

Debido a la seriedad de la denuncia, ANF se contactó con la mencionada funcionaria. Ante la consulta derivó la llamada al encargado de comunicación de la ATT, Carlos Molina, para procesar una entrevista por “conducto regular”. Este medio se contactó con Molina, éste solicitó un tiempo para hacer las consultas correspondientes y pidió ser contactado posteriormente.

ANF cumplió con el requerimiento del encargado de comunicación de la ATT, pero no volvieron a atender la llamada. Los funcionarios denunciantes califican este hecho como irregular porque no se respetan sus derechos civiles y específicamente el derecho a la libertad de pensamiento (Artículo 21, numeral 3 de la Constitución Política del Estado) y a no pertenecer a un partido político bajo presión.

Además, señalaron que la ATT no sería la única repartición estatal que estaría procediendo a la recolección de firmas de forma obligatoria, ya que fueron anoticiados que también se procede de la misma manera en varios ministerios del Estado.