Gobernación de Santa Cruz presentará conminatoria para que YPFB cumpla fallo de juez de garantías

Lo dijo Vladimir Peña, secretario de la Gobernación. “No puede ser que los fallos a favor de Santa Cruz el Gobierno ordene que no se cumpla”, sostuvo. La presión será desde las primeras horas de este lunes

EL DEBER

El secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, advirtió que se conminará este lunes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a cumplir con el fallo de un juez de garantías constitucionales que ordenó el desembolso de las regalías del Campo Incahuasi, en entredicho con Chuquisaca, hecho que no se hizo efectivo hasta el viernes.

“YPFB tenía que descongelar en función al fallo del juez, el día viernes hemos verificado las cuentas y no se han descongelado los recursos y el lunes a primera hora vamos a pedir que se conmine a YPFB que se cumpla el fallo del juez de garantías; no puede ser que los fallos a favor de Santa Cruz el Gobierno ordene que no se cumpla“, aseveró en conferencia de prensa.

Peña argumentó que ninguna autoridad del Ejecutivo puede desoír un fallo emitido por una autoridad jurisdiccional. En noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó que los recursos de las regalías queden en custodia en tanto se aclare el tema de límites entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, y se defina con un estudio técnico la ubicación del campo gasífero Incahuasi en operaciones desde 2017.

Agregó que las mismas autoridades nacionales han corroborado que el tema de límites estaba ya resuelto en base a dos leyes promulgadas desde 1898 y 1912 y que el juez de garantías ha reconocido un estudio hecho por YPFB que establece que Incahuasi está en un 100% en territorio de Santa Cruz.

El representante político de la Gobernación ratificó que esta instancia no va a reconocer ni avalar un nuevo estudio, porque considera que no hay razón para hacerlo ya que, según su criterio, el TCP debe enmendar su error de no reconocer que los límites ya estaban definidos.

Ratificó que el gobierno departamental participará el jueves de la Asamblea de la Cruceñidad convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y apoyará las medidas que se defina en esta instancia para revertir los recursos de las regalías en favor de esta región.

Fuente: eldeber.com.bo