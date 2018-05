Gobernador de Tarija: “Nos dieron a elegir entre el dinero y Tariquía”

“Nos dieron elegir entre el dinero y Tariquía y escogimos Tariquía, porque es el pulmón del departamento”, aseguró ayer el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, al pronunciarse sobre la suspensión de la exploración petrolera en esa reserva nacional.

El Ministerio de Hidrocarburos comunicó la semana pasada que no se continuaría con las labores hidrocarburíferas en la zona, donde se tenía previsto invertir hasta 869 millones de dólares, según informó YPFB Chaco. “Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de manifestarnos sobre este tema, pensando en el futuro de nuestros hijos, nosotros defendemos Tariquía, porque es el pulmón del departamento, es nuestra fuente de agua, es nuestra principal reserva de flora y fauna. Tariquía es una herencia natural que vamos a dejar para nuestros hijos en nuestro departamento, por eso nosotros estamos defendiendo a Tariquía”, manifestó Oliva.

El gobernador de Tarija también señaló que nadie puede acusar a esa región de ser “mezquina” con Bolivia, ya que “en los últimos 12 años le ha entregado al país más de 30.000 millones de dólares” en regalías.

Oliva apuntó que en 100 años la exploración y explotación de hidrocarburos dejaron “muchas heridas” en su departamento, ya que el impacto ambiental en regiones como Bermejo y el Chaco fue significativa y las autoridades nacionales no se pronunciaron sobre ese tema.

En respuesta, el gerente general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco, Eduardo Paz, anunció ayer que solicitaron al Gobierno no protocolizar el contrato de Astillero, que está dentro de Tariquía, para no llevar a cabo los trabajos en esa zona del parque.

“Estamos solicitando al Gobierno no protocolizar el Contrato que tenemos en el área Astillero, que está dentro del parque de Tariquía, para que no surta efecto y así YPFB Chaco no esté obligada a invertir en este proyecto. Lamentamos que los políticos del departamento de Tarija hayan desinformado sobre el tema ambiental en torno al proyecto y que no se haya logrado entender la importancia del proyecto para Tarija”, indicó Paz.

El gerente de Chaco apuntó que el inicio de las inversiones comprometidas sólo se hace efectivo cuando los contratos de servicios petroleros son protocolizados, situación que, a la fecha, no ocurrió.

Con los proyectos San Telmo y Astillero se tenía previsto invertir 869 millones de dólares en la exploración y desarrollo. YPFB Chaco tenía una participación del 50%, equivalente a una inversión comprometida de al menos 350 millones de dólares.

De acuerdo con los datos obtenidos por YPFB Chaco, la superficie de Tariquía llega a 247 mil hectáreas. “Astillero apenas tiene una sobreposición en el parque de Tariquía de 52 hectáreas, lo sería el 0.0021%”, dijo Paz.

Página Siete / La Paz