Gobierno boliviano defiende legalidad de contratos de Odesur y admite que hubo reuniones con firmas

Ante la avalancha de denuncias sobre irregularidades en las licitaciones de Odesur, el Gobierno defendió este lunes su legalidad y aseguró que la Contraloría se encargará de verificar ese extremo, aunque admitió que hubo varias reuniones con los oferentes en torno a ese asunto.

“Las contrataciones directas son contrataciones legales”, remarcó el vicepresidente Álvaro García este jueves y explicó que “existe una norma legal que establece que bajo ciertas circunstancias una contratación legal es correcta y eso luego va a Contraloría y se hace una revisión procedimental como cualquier contrato del Estado”.

El mandatario además detalló que “los informes que tenemos es que los encargados de estas contrataciones de Odesur han cumplido los procedimientos que establece tanto la ley como los decretos para hacer estas adjudicaciones”.

La postura del Vicepresidente surge tras que el senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) denunciara “favorecimientos” en las contrataciones de la firma Kronopios del exministro de Culturas Pablo Groux, que organizará el evento de inauguración y clausura de los Juegos Suramericanos (Odesur) que se celebrarán en Cochabamba entre el 26 de mayo y el 8 de junio.

También apuntó a la contratación de la firma Arte Bolivia, que firmó “sin experiencia” con los organizadores por el traslado de la llama de los juegos por varias regiones del país. El diario cruceño El Deber dio cuenta que estaba endeudada un mes antes de hacerse del contrato.

Pero además, el opositor denunció, con base en fotografías y notas de prensa de Odesur, que el Gobierno se reunió con ambas firmas un mes antes de publicarse la licitación.

Ese extremo fue confirmado por los dueños de Arte Bolivia quienes contaron al mismo diario que se reunieron con el presidente Evo Morales el 1 de enero, durante el feriado de Año Nuevo, por 45 minutos antes del turno de Groux.

Al respecto, García apuntó que “no ha habido una sola reunión, ha habido decenas de reuniones del Presidente, del Vicepresidente con distintas instituciones, con las gobernaciones, con las alcaldías, porque si no íbamos allí a acelerar las cosas no hubiéramos estado en capacidad de realizar los juegos Odesur en las siguientes semanas, no hubiéramos podido alcanzar”.

Sin embargo insistió en que “se han cumplido religiosamente estos procedimientos, se puede revisar y de todos modos viene luego Contraloría una vez que se ha hecho la licitación y revisa todo y si hay irregularidad pues inmediatamente se procesa y si no la hay pasa al archivo”.

Tras esa afirmación, lamentó que “alguna gente” tenga la intención de “enlodar el éxito” de los Juegos Suramericanos que, remarcó, no son de Cochabamba, sino de “Bolivia entera”.

Otro aspecto que cuestiona Ortiz y varios de sus correligionarios es que de 201 contrataciones, 17 se adjudicaron sin competencia y a un solo proponente, además que algunas firmas proveen servicios siendo su actividad principal muy distinta a la de los requerimientos.

El legislador pidió a la Fiscalía y la Contraloría que indaguen sus denuncias y el Gobierno anunció una “exhaustiva revisión” de los contratos. (10/05/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz