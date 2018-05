Gobierno boliviano otorga refugio indefinido a chileno Ossandón perseguido político

Distribuyó el “Libro del Mar” en Chile.

Alfonso Osaandón estuvo hoy en Erbol

El ciudadano chileno que repartió el “Libro del Mar” entre los estudiantes del Colegio Carlos Condell de La Serena, Alfonso Osaandón, informó que este lunes recibió la comunicación de parte del gobierno boliviano, concediéndole de manera indefinida la condición de refugiado político, tras verificarse la persecución de parte su gobierno.

“En estos momentos me están informando que las firmas están en curso en el Ministro de Justicia y en el Ministerio de Gobierno y que (hoy lunes), me entregan el documento oficial. ACNUR ya me comunicó que el asilo político me había sido asignado desde hace ya varios días pero que faltaban algunos protocolos”, declaró en entrevista con Erbol.

Indicó que esto prueba que hay persecución no solamente contra él, sino contra cientos de dirigentes indígenas machupes a través de la operación militar “Huracán”, que intentó llevar a juicios injustos en la república de Chile, pero que el plan se cayó a pedazos durante la administración de Michelle Bachelet.

Dijo que en el caso particular del Libro del Mar, hubo una criminalización impulsada por el excanciller Heraldo Muñoz, mostrando un doble estándar en la cúpula del gobierno, que no cambia en la gestión de Sebastián Piñera.

Ossandón afirmó que Bolivia fue víctima de un proceso atroz e injusto de usurpación de su territorio y que es necesario aclarar al pueblo de Chile, pero lamentablemente la oligarquía de su país evita hacerlo.

Aseguró haber entregado toda la documentación solicitada a la Comisión Nacional de Refugiado de Bolivia, para demostrar que es un perseguido político y admitió que le duele mucho dejar su familia y su país, a donde piensa volver algún día a su país.

Erbol / La Paz