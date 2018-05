Gobierno premiará con hasta $us 30.000 a bolivianos que logren medallas en los Sudamericanos

El presidente Evo Morales confirmó que se entregará $us 30.000 por medalla de oro ganada, $us 20.000 por presea de plata y $us 10.000 para los atletas que se queden con las de bronce en la competencia.

En un acto de presentación de atletas militares que participarán en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2019, el presidente Evo Morales reiteró este martes a los deportistas del equipo Bolivia que tendrán premios de hasta $us 30.000 por la consecución de medallas en las competencias que arrancan el 26 de mayo y que se extenderán hasta el 8 de junio. El Gobierno dará $us 30.000 por medalla de oro, $us 20.000 por presea de plata y $us 10.000 para los que se queden con las de bronce. “La parte más importante es la competencia, pensando en medalleros, hace dos años y después de debatir con el hermano vicepresidente Álvaro García y el exministro de Economía (Luis Arce) decidimos dar a nuestros atletas 10.000 dólares por medalla de bronce, al que acceda a ese reconocimiento; por medalla de plata 20.000 y por medalla de oro 30.000. El esfuerzo y el sacrificio de nuestros atletas van a ser reconocidos”, aseguró. El Presidente aclaró que hizo el anuncio de los premios hace dos años porque pretendía motivar a los deportistas para que se esfuercen en alcanzar las marcas necesarias para estar en los Juegos y posteriormente perseveren para que Bolivia tenga la mayor cantidad de logros en las competencias oficiales. La Razón Digital / Rodolfo Aliaga / La Paz