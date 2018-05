Google Maps implementará estas 5 nuevas funciones

En el primer día de Google I/O, se anunciaron una serie de nuevas funciones para Google Maps, que se irán implementando en los próximos meses. Una combinación de característica que convertirán a Google Maps en una versión mejorada, más inteligente y social.

Nuevo diseño de Explore

La pestaña Explore se convertirá en el centro de recomendaciones y sugerencias, basadas en nuestra ubicación e intereses. Solo hay que escoger una zona en particular, y nos mostrará todas las actividades, opciones, eventos y listas de tendencias sugeridas.

Y para aquellos que gusten seguir las recomendaciones de la lista, Google Maps hará un seguimiento del progreso que ha realizado, por ejemplo, “ha visitado 4 de 12 lugares..”

Recomendaciones personalizadas

Encontraremos una nueva pestaña For You, con selecciones personalizadas de actividades y eventos cercanos al lugar donde estamos, ya sea nuestro hogar o si estamos de turistas. Entre estas sugerencias encontraremos, tendencias, lugares o actividades más populares, nuevos eventos, etc.

Y por supuesto, tendremos todo el potencial de la Inteligencia Artificial para mostrar todas las opciones que se adaptan a nuestras preferencias. Una opción interesante para no perdernos ninguna novedad.

Inteligencia Artificial para predecir si nos gustará un lugar

Google utiliza el aprendizaje automático para calcular las probabilidades que hay que determinado lugar o actividad sea de nuestro agrado. Tal como vemos en la imagen, al lado de cada sugerencia veremos “You Match…”

Así que tendremos puntuación personalizada que mostrará el grado de afinidad que tenemos con determinado lugar. El porcentaje está basado en el comportamiento que ha quedado registrado, por ejemplo, preferencias de comida, restaurantes que hemos elegido, bebidas, calificaciones que hemos otorgado, etc. Y esto irá cambiando a medida que seguimos utilizando Google Maps, para adaptarse a nuestros gustos e intereses.

Y por supuesto, Google Maps nos mostrará las razones por las que establece los niveles de coincidencia que dan como resultado la puntuación.

Coordinar salidas con amigos

Una de las funciones interesantes que se implementarán nos facilitará organizarnos con amigos o familiares para disfrutar de salidas. Por ejemplo, si deseamos cenar fuera el fin de semana, podemos crear una lista privada con los lugares sugeridos y compartirlos con nuestros amigos. Ellos podrán ver toda la lista, agregar nuevos lugares y votar las opciones que prefieran.

Una manera muy simple de analizar todas las propuestas y llegar a un acuerdo con nuestro grupo de amigos, sin salir de la aplicación.

Realidad Aumentada para recibir información extra

El usuario podrá utiliza la cámara del móvil para obtener más información mediante la realidad aumentada. Esto complementa la indicaciones que vemos en la app, y nos ayudará a orientarnos con mayor facilidad.

Como vemos en la imagen, podremos ver con la cámara, indicaciones claras hacia donde tenemos que dirigirnos.

Y esa misma dinámica podemos aplicarla en diferentes escenarios, así que ya no tendremos excusas que nos hemos perdido o equivocado de camino.

Prometen que todas esas funciones se implementarán tanto en iOS como Android.

Fuente: wwwhatsnew.com