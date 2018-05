Hombre agredió sexualmente de su esposa y luego le rapó la cabeza por celos

Una mujer llegó hasta la Fuerza Especial de La Lucha Contra la Violencia (FELCV) a denunciar a su pareja, quien la violó introduciéndole un objeto en su parte íntima. El agresor no conforme con el ataque brutal a su pareja, agarró unas tijeras y navajas y le rapó la cabeza por completo, supuestamente por celos. El hecho ocurrió en la zona Centenario este jueves.

“Me metió un frasco por mi parte, porque dice que soy infiel con él. Me pelo mi cabeza y me escupió la cara. Me sacó sin ropa. Tengo cuatro hijos con él y no quiere que viva con él”, fue el relato que hizo a Red Uno de Bolivia, la mujer quien espera que su esposo agresor sea aprehendido.