Hugo Siles: “He dado un paso al costado para evitar mayores conflictos en Chuquisaca”

El ahora exviceministro de Autonomías fue claro cuando se refirió al por qué de su salida. Cree que así se evitará que los conflictos en Chuquisaca se agranden. Gonzalo Vargas Rivas fue posesionado este martes en su lugar

Para sorpresa de muchos Hugo Siles dejó de ser el viceministro de Autonomías. Este martes, muy temprano, el ministro de la presidencia Alfredo Rada posesionó en su lugar a Gonzalo Vargas Rivas. Su salida se da en pleno conflicto por el campo Incahuasi entre Santa Cruz y Chuquisaca, cuyo fallo de un juez (a favor de Santa Cruz para descongelar las regalías) ha derivado en protestas en la capital. Siles habló con EL DEBER y dijo que se va en procura de que se acaben los conflictos anunciados.

¿Por qué se va?

Tomamos la decisión de renunciar porque hemos visto que en el departamento de Chuquisaca hay diferentes movilizaciones, un conflicto que no desemboca en otros agravantes, debería desembocar normalmente o deseablemente, en lo pacífico, entonces para evitar conflictos que sean mayores doy un paso al costado como responsable, también esperando de que exista la suficiente paz en Sucre. Finalmente creo que con mi salida se acabará el conflicto.

¿Se arrepiente de la decisión de hacer un nuevo estudio sobre Incahuasi?

Nosotros hemos trabajado como autoridad conciliadora durante casi dos años y todos nuestros actuados se han desarrollado en el marco de la absoluta aplicación de la normativa. Entonces de ninguna manera nuestro trabajo técnico está absolutamente validado. Nosotros como cartera de autonomía, hemos aplicado la Ley 3339, y en ese marco hemos conducido de forma conciliatoria la delimitación interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz. El trabajo técnico es absolutamente legal y de ninguna manera tendría uno que arrepentirse del trabajo realizado.

¿Venía madurando la decisión tras la decisión del juez Alberto Guzmán de descongelar las regalías para Santa Cruz?

Mi decisión es personal alusiva a los conflictos que se están dando en Chuquisaca. Espero que sirva, porque eso es lo que se estaba pidiendo, pedían mi renuncia de forma reiterada las autoridades de la capital, y bueno, he asumido dar un paso al costado precisamente para evitar que existan mayores conflictos. Creo que con mi renuncia se terminará el conflicto. Lo demás y lo actuado en materia de delimitación interdepartamental está bajo la norma; eso va más allá de mi renuncia. Lo hago consciente de que esto puede aplacar y tranquilizar los ánimos que estaban cargados en Chuquisaca; lo hago por responsabilidad.

A usted le endilgan también el hecho no haber conciliado con los departamentos y de más bien haber generado conflicto…

No, en lo que se refiere a los Demócratas, está muy claro. Ya hablé hace algunas semanas y dejé en claro cuál fue la actuación que hemos tenido, que ha sido absolutamente legal y en función de la norma. Fue explicada de manera sobreabundante en una conferencia de prensa y lo he hecho también en diferentes momentos; eso está muy claro. Nosotros hemos trabajado como autoridad conciliadora y hemos aplicado la norma; en función de ello se ha establecido la delimitación de los dos departamentos, eso no se mueve. Lo que sí hemos asumido es esta decisión personal de dar un paso al costado precisamente por estas movilizaciones y acciones que se están desarrollando en Chuquisaca; pero no tiene nada que ver con Santa Cruz.

¿Qué opina sobre la decisión del ministro de Justicia (Héctor Arce) de procesar al juez Alberto Guzmán Méndez por el fallo de la semana pasada (descongelar las regalías a Santa Cruz)?

Yo no tengo que pronunciarme sobre otros temas. Mi trabajo fue el de conciliar el procedimiento administrativo entre los dos departamentos, los demás temas son absolutamente colaterales o que forman parte de otra cartera de Estado. Yo no me voy a referir a ningún otro tema, simplemente hago expresa mi decisión personal de alejarme del cargo por razones de responsabilidad con el departamento de Chuquisaca, para no generar ningún tipo de situación de mayor conflicto. Así como se pedía mi renuncia allá y aquí en Santa Cruz, ahí está. Pero el tema de delimitación ha quedado concluido, terminado, para que todo el mundo pueda ver el desarrollo del trabajo que se hizo. Lo demás es parte de la anécdota.

¿Cómo se va?

Satisfecho. Son tres años de trabajo incesante, principalmente referido a poner en profundidad, en desarrollo, el proceso autonómico. Me tocó una etapa importante de implementación de las autonomías, de la creación de nuevas autonomías, indígenas y regional; el diálogo y debate sobre el pacto fiscal aterrizó sobre consensos que están en estos momentos en procesos de implementación. Me voy contento y agradecido por la oportunidad de servir al país desde una cartera en pleno desarrollo, en formación. Las autonomías en el Estado Plurinacional son jóvenes y me tocó estar en una etapa de implementación, de vigencia de competencias, de creación de nuevas autonomías, de elaboración y desarrollo, cartas orgánicas y estatutos. En cuanto a la homologación de las áreas urbanas en el país, entramos a una mayor relación del nivel central de Estado con las entidades territoriales autónomas, se hizo toda una internacionalización del proceso autonómico. Hoy existe un reconocimiento a nuestro país en materia sub nacional por los cargos que han ocupado alcaldes y autoridades principalmente en la región y en el mundo y eso es extraordinario, por lo menos en la vida profesional de uno es un mito. En lo personal tengo una labor y un trabajo que me llevo, que es el que quedará vigente por mucho tiempo todavía.

Si le ofrecieran otro cargo del Gobierno, ¿lo aceptaría?

Yo soy militante del proceso de cambio, soy un soldado y voy a estar donde sea necesario, donde pueda ser útil, donde pueda servir. En todo caso mi alejamiento del cargo, es un alejamiento de un cargo público, pero mi actuación militante del proceso de cambio es absoluta. Estamos en continuidad para poder apoyar nuestra revolución democrática y cultural al presidente Evo (Morales) y al vice Álvaro (García Linera). Nuestra actuación pública habrá terminado pero nuestro acompañamiento y participación al proceso revolucionario está intacto, de pie.

¿Deja muchas cosas pendientes?

Claro que sí, muchas cosas, el proceso autonómico es un proceso inacabado, de permanente perfeccionamiento, es del día a día, es de reinventarse permanentemente, es una tarea cotidiana, diaria, el poder asistir, fortalecer y acompañar a las autonomías.

¿El acompañamiento lo hará desde La Paz o Santa Cruz?

Estamos todavía haciendo algunas cuestiones personales y estaremos entre la Paz y Santa Cruz, en ambas ciudades he desarrollado mi vida en los últimos tres años y eso no cambia de la noche a la mañana.

