Ibargüen afirma que se quedará en The Strongest

El delantero está contento de pertenecer a The Strongest. Afirmó que cumplirá su contrato hasta fin de año y luego hablará con la dirigencia para ver si puede renovar su vínculo con los paceños.

El delantero colombiano Edis Ibargüen explicó que no tiene intención de salir de The Strongest. En las últimas horas se conoció que el club de Atlético Bucaramanga, de su país, tiene interés en fichar al jugador, pero el atacante prefiere seguir en la sede de Gobierno de Bolivia.

“Yo no sé nada. No me ha llegado nada del Bucaramanga y tengo contrato hasta diciembre con el Tigre, por ahora estoy concentrado en el actual campeonato. Me siento contento de estar en la institución atigrada”, explicó Ibargüen.

Añadió además que su intención es la de quedarse en The Strongest por lo que indicó que dialogará con la dirigencia atigrada para ver si se puede extender su contrato.

“Acá en The Strongest estoy tranquilo. Voy a cumplir con el contrato que tengo acá y luego veré para poder extender mi vínculo con el club. A nivel personal quiero conseguir mi primer título con el Tigre y eso es lo que está en mi cabeza”, finalizó.

La dirigencia, por su parte, afirmó que el delantero es una de sus prioridades y en su momento evaluarán la continuidad o no del habilidoso delantero.

Fuente: diez.bo