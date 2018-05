Implicados en caso de la exjuez Delgadillo concertaron llamadas y reuniones

Antes de ser aprehendidos, para acordar la versión que darían ante la Fiscalía, confirmó la abogada de la defensa de uno de los pasantes imputados en el juicio que se ventila en La Paz.

LOS INVOLUCRADOS EN LA AUDIENCIA CAUTELAR DEL DÍA SÁBADO DONDE SE DICTÓ DETENCIÓN PREVENTIVA PARA EL ABOGADO BORIS CHOQUE Y ALEXANDER GUARACHI.

Los cinco implicados en el caso de consorcio de jueces y abogados, en el Juzgado Primero Anticorrupción, que estuvo a cargo de la exjuez Cinthya Delgadillo, realizaron llamadas y concertaron una reunión entre ellos, luego de ser denunciados y antes de ser aprehendidos, para acordar la versión que darían ante la Fiscalía, confirmó a EL DIARIO, Blanca Ugalde, defensa de uno de los pasantes imputados.

Ugalde, abogada de Jhosep Canaza, uno de los pasantes del juzgado de la exjuez Delgadillo, procesado en este caso, aseguró que su cliente confirmó que recibió una llamada para asistir a una reunión el lunes 7 de mayo, pasadas las 10 de la noche en cercanías de la Estación Central.

A la reunión, “se presentan la juez (Delgadillo), el doctor Boris, Alex Jhosep, la secretaria. Y con Jhosep no hablan mucho, (Delgadillo) le dice no te preocupes, no va haber ningún problema, porque tú has llevado mis cosas personales y nada más”, detalló Ugalde sobre el encuentro.

La denuncia fue presentada cerca de las 18 horas de ese día ante el Consejo de la Magistratura, por el abogado Juan Sadoc, quien afirmó que al interior de un saco azul, (13 expedientes judiciales del juzgado de Delgadillo) fueron llevados “de regreso” desde la oficina del abogado particular Boris Choque por dos de los pasantes, como se verifica en un video donde se identifica a Jhosep Canaza y Alexander Guarachi.

Por otro lado, en audiencia cautelar, Rene Salazar, abogado de su colega Choque, confirmó que presentó un audio, al que tuvo accedo EL DIARIO, sobre la conversación que sostuvo su cliente con el pasante Alexander Guarachi, esto luego de que aprehendan a Delgadillo.

Recordemos que luego de iniciar la investigación y realizar dos allanamientos, el jueves 10 de mayo, el juez segundo anticorrupción, Alan Zárete, ordenó la detención preventiva de Delgadillo en la cárcel de Mujeres de Obrajes y concedió detención domiciliaria a la secretaria del juzgado intervenido, Yveth Flores, por estar en estado de gestación.

Esa misma jornada, se entrega Choque y el viernes aprehenden a Guarachi, la audiencia cautelar se desarrolló el sábado ante el mismo juez, donde también se procesó a Canaza que había permanecido aprehendido desde el miércoles.

Canaza fue beneficiado con detención domiciliaria, mientras Choque y Guarachi fueron remitidos al penal se San Pedro.

AUDIO

“Hermano, las cosas se han agravado de gran manera, tú sabes que yo no tengo nada que ver en esta m…y esa bolsa que yo no sé qué tenía, es de vos y creo que de la Cinthya (Delgadillo) más, pero yo no tengo nada que ver Alex, (…) vos se lo has llevado, lo has metido a mi oficina sin mi autorización, yo no estaba ni cuando has metido ni cuando has sacado y ahora yo estoy con mandamiento de aprehensión por tu culpa y no sé si por la doctora, eso vos y ella no más saben”, asevera Choque en el audio de la conversación grabada vía celular, que sostuvo con Guarachi, a quien le exige que se presente a declarar antes que él.

Por los datos de la charla, la conversación se produce cuando la juez Delgadillo ya fue aprehendida (martes por la noche) y antes de que la misma sea imputada.

En la misma conversación, la voz que se atribuye al pasante Alexander Guarachi, en tono nervioso también niega haber conocido el contenido del saco donde se encontraron 13 expedientes judiciales y que los testigos afirman que ese material estuvo por más de tres semanas en la oficina donde Choque trabaja junto a otros dos abogados en el edificio Mariscal de Zepita frente a tribunales en la calle Jenaro Sanjinés de la ciudad de La Paz.

“Cómo hacemos Boris, porque he hablado ahora y ha dicho que espere a (saber) qué es lo que ha pasado con la (exjuez) Cinthya, no sabemos en qué calidad está”, replica Guarachi en otra parte del audio sin revelar quién le da esa instrucción.

En el audio, ambos alegan ser inocentes y desconocer el contenido del saco azul, pero Guarachi admite haber llevado el saco azul por instrucción de Delgadillo.

Por su lado, la abogada Ugalde sostiene que su cliente fue utilizado y en su criterio correspondía que se defienda en libertad irrestricta.

Señaló que Jhosep Canaza desconoce de lo que las otras personas hablaron antes de llegar a la reunión el 7 de mayo y desconoce si alguno de los involucrados grabó esa conversación.

Por el momento solo anunció que apelaría para que su cliente logre salir a trabajar, debido a que es una persona de escasos recursos.

En este contexto, para esta semana se aguarda el informe pericial al audio presentado por Choque además de conocer si los casos que estaban a cargo de Delgadillos serán sometidos a una auditoría jurídica como ya se ha solicitado desde el ámbito político.

El Diario / La Paz