IOS 11.3 provoca un fallo en el micrófono de algunos iPhone 7

Si desde que actualizaste tu iPhone 7 o iPhone 7 Plus con iOS 11.3 has experimentado problemas en las llamadas porque tus contactos no te escuchan, has de saber que se trata de un error reconocido por Apple. Un extraño caso en el que el micrófono de ciertas unidades del iPhone 7 y su versión Plus falla inexplicablemente. ¿Cuál es la solución?

iOS 11.3 era lanzada por Apple como una actualización relevante, con interesantes novedades y, sobre todo, destacada por la integración de un nuevo apartado para el ajuste del perfil energético del iPhone que evita la reducción de su rendimiento con baterías en malas condiciones. No obstante, la nueva versión de iOS está pasando factura a un número indeterminado de clientes que han experimentado fallos con el micrófono de sus iPhone 7 y iPhone 7 Plus.

Fallo con el micrófono del iPhone 7

Tal y como ha difundido MacRumors, se ha detectado un fallo relacionado con el micrófono de los iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Al parecer, el mismo está relacionado con la reciente actualización liberada por Apple en forma de iOS 11.3.

Si bien parece que por ahora el volumen de afectados es reducido, este problema técnico ha salido a la luz gracias al descubrimiento de un documento interno en el que Apple explica a los servicios técnicos autorizados el procedimiento a seguir en el caso de encontrarse con unidades de iPhone 7 afectadas.

En primer lugar, los técnicos han de indicar a los afectados que deben desconectar cualquier dispositivo por Bluetooth, así como cualquier otro accesorio de audio. Asimismo, es preciso comprobar si durante una llamada el icono del altavoz que se visualiza en pantalla aparece sombreado, es preciso llevar a cabo un test de sonido.

Por último, es preciso comprobar si en esta prueba el smartphone lanza un aviso en el que se puede leer algo así como “El dispositivo no puede detectar el dock” o “Accesorio no compatible”. En cualquiera de estos casos queda confirmado el fallo del micrófono del iPhone 7.

Reparación gratuita de parte de Apple

¿Y qué hago si me encuentro en esta situación? Tal y como deja ver la fuente, Apple ha reconocido el problema de forma indirecta, con el envío de este procedimiento a sus departamentos técnicos. De hecho, éstos tienen orden de reparar esta avería de forma gratuita, incluso fuera del periodo de garantía.

Como ya hemos indicado, se desconoce el volumen de unidades tanto del iPhone 7 como del iPhone 7 Plus afectadas, aunque poco a poco se conocen más casos a través de las redes sociales o los propios foros oficiales de Apple.

Fuente > MacRumors

Fuente: movilzona.es