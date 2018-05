Irusta devolverá los pasajes y medallas que ganó para Bolivia si Ministro prueba sus acusaciones

“Resulta que ahora, el ministro Tito Montaño, se volvió contralor. Hasta donde yo sé no me llegó ningún pliego de cargo, y él ahora responde con bajezas, con amenazas-. Yo con todo lo que él respondió me siento amenazada y amedrentada”, recalcó la exatleta boliviana.

Giovana Irusta devolverá los pasajes y medallas si Montaño prueba sus acusaciones

La Paz, 23 de mayo (Urgentebo).- La exatleta nacional Giovana Irusta manifestó este miércoles que en caso el Ministro de Deportes, Tito Montaño, pruebe que tiene alguna deuda con el gobierno nacional, ella devolverá los pasajes y medallas que ganó a nombre de Bolivia.

Ayer, desde Cochabamba, sede la Odesur, Montaño dijo que la exmarchista debe rendir cuentas y la llamó privilegiada, tras que la exdeportista boliviana pidió la renuncia de la autoridad gubernamental por no apoyar a los atletas bolivianos.

Este 23 de mayo, la exmarchista que fue campeona sudamericana ocho veces consecutivas, con récord incluido, campeona iberoamericana, tres veces medalla de oro bolivariana y dos de plata panamericana desde Argentina manifestó en declaraciones al portal digital Urgentebo.com: “Yo hice todos mis informes, si me dicen que debó pagar un pasaje por ir a representar a Bolivia, a mi país, en algún evento; voy a tener que hacerlo. Pero hasta el momento no recibí ningún pliego de cargo. También devolveré las medallas, ¿eso no sé cómo lo voy hacer? si él (Tito Montaño) va sumar billete por billete, me va hacer la cuenta y me va cobrar de todos los pasajes”.

Según el Ministro de Deportes, Irusta tiene cuentas pendientes que rendir de hace años, de los fondos otorgados, a través de Fondo de Inversión para el Deporte y el Viceministerio del Deporte.

“Resulta que ahora, el ministro Tito Montaño, se volvió contralor. Hasta donde yo sé no me llegó ningún pliego de cargo, y él ahora responde con bajezas, con amenazas-. Yo con todo lo que él respondió me siento amenazada y amedrentada”, recalcó Giovana Irusta.

Pese a sentirse de esa forma la exatleta de Bolivia dijo que Montaño “no podrá callarla”, y dijo que seguirá “diciéndole sus verdades” y las cosas malas que hizo en su administración.

