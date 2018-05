José Alberto Quintanilla: “Creo que podemos subir al podio con el apoyo de la gente”

El nadador cruceño José Alberto Quintanilla es parte del equipo de natación que participará en los XI Juegos Suramericanos. El deportista de 21 años señaló que tiene altas expectativas sobre su participación en el evento internacional. Entre los objetivos de Quintanilla está lograr el podio para Bolivia.

-¿Cuáles son sus expectativas para los Juegos Suramericanos?

-Las expectativas son altísimas, ya que estamos de locales, hemos tenido una buena preparación y además llegamos con el mejor nivel de toda mi carrera, así que esperamos buenos resultados.

-¿Cómo empezó su carrera?

-Mi primera experiencia en el agua fue a los tres meses. A los cinco años aprendí los estilos, fue mi primer nacional también, y mi carrera de alto rendimiento empezó a los 12 años.

-¿El apoyo de sus padres es fundamental?

-Claro que sí, en la casa sólo se habla de natación y es como que una tradición. El apoyo sí se siente porque de repente hay deportistas de alto nivel, pero que no tienen el apoyo de la casa, y que es fundamental.

-¿Cuáles son sus logros más destacados?

-Podría destacar los más sentimentales, que son la medalla de oro en la Copa Pacífico, precisamente en Sucre, haciendo respetar la localía; además la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

-¿Cómo fue su experiencia en los Juegos Olímpicos?

-Llegamos hasta ese momento con la mejor marca de toda mi carrera, era una etapa especial porque era mi primera Olimpiada. Los primeros Juegos de cualquier atleta son sumamente especiales y creo que es la mejor experiencia de mi vida, en cuanto a natación se refiere.

-¿Cuál es su rutina de entrenamiento?

-Comenzamos a las 7:00 de la mañana, por dos horas hasta las 9:00, después me voy a la universidad. En la tarde, el entrenamiento es de 16:00 a 18:00, y aparte hacemos una hora a una hora y media de preparación en el gimnasio. Además de la preparación mental, obviamente que eso depende de la necesidad del nadador.

-¿Cómo cuida su alimentación?

-En realidad, una alimentación estricta no tenemos, lo que sí evitamos es el consumo de la soda y estamos tratando de implementar huevos. Tenía un problema de estancamiento de peso, no podía ganar masa muscular, y en los últimos cuatro meses gané cuatro kilos.

-¿Cómo encara la última etapa de preparación?

-Ahora sólo nos queda disfrutar porque la competencia es para disfrutarla, ya que estamos de locales y haremos respetar esa condición. Es la última parte de la preparación, hay que ir bajando la intensidad, vamos a ponernos en etapa de puesta a punto. Y nada más, a disfrutar el momento.

La piscina está abierta y la preparación es suficiente, lo que necesitamos son 21 días de aclimatación y vamos a tenerlos.

-¿Cuál es el sueño que tiene en los Juegos?

-El sueño es subirnos al podio. Hay nadadores de talla mundial, tenemos al subcampeón mundial que es brasileño, entonces vamos a ver, creo que podemos subirnos al podio con el apoyo de la gente. Siempre se puede un poco más, esperamos eso.

-¿Cuánto le falta para llegar a la marca mínima?

-En 100 metros libre puedo registrar un 22,40, eso me asegura el podio, venimos para eso. Las marcas en entrenamiento se han estado dando, tengo como mejor registro 22,90, hace dos años, entonces las probabilidades son buenas.

-¿Cuál es la especialidad en la que competirá?

-Mi especialidad son los 50 metros libre, pero también voy a competir 100 metros espalda y 100 metros libre.

FICHA PERSONAL

Nombre: José Alberto Quintanilla Moreno

Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1997 (21 años)

Padres: José Quintanilla y Katerine Moreno

Entrenador: José Quintanilla

Hermanos: Katerine, José Adrián y María Jesús

Hobby: Me gusta leer y tejer, aprendí por videos en YouTube a tejer con los dedos y me encantó.

Signo: Capricornio. Aunque no creo mucho en eso de los horóscopos.

¿Cómo se define como persona? Valiente y luchador.

¿Qué tipo de películas le gusta?Las de amor, románticas.

¿En casa o en el cine? En casa, siempre.

¿Algo que odie? Nada.

¿Algo que ame? Hay muchas cosas que me gustan, como tejer, y me encanta la moda masculina clásica.