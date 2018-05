Joven muere apuñalado en un canal de drenaje, donde vivió 10 años

Marco Antonio Pedraza vivió más de 10 años en los canales tras la muerte de su mamá. Su hermano mayor también vive en los canales y su padre se queda a dormir en construcciones donde trabaja

Guider Arancibia Guillén

Marco Antonio Pedraza Ribera (21) murió como consecuencia de dos heridas con cuchillo que recibió la madrugada del domingo, en medio de una pelea en el interior de un canal de drenaje de la avenida La Salle, entre tercer y cuarto anillo.

“Hace más de 10 años, cuando murió mi madre, todo se acabó y él, junto con otro de mis hermanos, decidió salirse de la casa y vivir en la calle porque fueron atrapados por la droga”, contó ayer entre lágrimas la hermana mayor de Marco Antonio, Carmen Pedraza.

El joven, aún con vida, fue encontrado el domingo cerca de un puente en el canal y fue trasladado al hospital San Juan de Dios, pero había perdido mucha sangre y, pese a los esfuerzos de los médicos, murió. Presentaba dos heridas cortantes, una en el pecho y otra en la espalda. Sus restos fueron llevados hasta la morgue judicial del hospital de la Pampa de la Isla, lugar del que aún la familia de Marco Antonio, hasta el cierre de esta edición, todavía no podía retirar a su ser querido por falta de recursos económicos.

Un drama familiar

Marco Antonio Pedraza Ribera era el hijo menor. Su otro hermano, mayor con tres años, también decidió vivir en los canales consumiendo drogas. La única que hoy vive por la zona de la Ucebol y que se salvó de caer ‘presa’ de los estupefacientes fue su hermana, Carmen Gladis Pedraza, que es la mayor de todos. Carmen Gladis es la única que se apersonó para ver los restos de Marco Antonio. Reveló que hace 10 años, cuando Marco Antonio tenía 11, su madre murió. “Eso nos dolió en el alma. En ese tiempo nosotros vivíamos alquilando en Satélite Norte, pero mis hermanos decían que era muy lejos y un día se salieron y no volvieron. Los buscábamos por todos lados y los hallamos debajo los canales y limpiando parabrisas de vehículos. Después supimos que los dos eran adictos”, contó su hermana.

Su padre, también en la calle

Cuando a Carmen Gladis le preguntamos por su papá, derramó lágrimas. Dijo que trabaja de albañil y que no tiene casa. “Duerme en las construcciones donde trabaja y algunos días iba a acompañarlos a mis hermanos a los canales, pero así es nuestra vida”, dijo la hermana.La Policía ha iniciado las investigaciones y aún no se ha podido identificar al autor del suceso violento. Los primeros informes policiales dan cuenta de que, al parecer, se produjo una pelea entre adictos en el canal y Marco Antonio recibió dos puñaladas que le costaron la vida.La Policía realiza operativos por la zona, pero aún no se encontró a ningún culpable.

