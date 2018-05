Jugadores de Blooming amenazan con parar

Los futbolistas no se entrenarán esta tarde si es que la dirigencia no les paga el sueldo de marzo. Se alistan para visitar a Bahía de Brasil por el partido de vuelta por la Copa Sudamericana.

No ven otra salida. Los jugadores de Blooming amenazan con ingresar en paro este viernes si es que la dirigencia no les paga el sueldo de marzo hasta antes del inicio del entrenamiento, que está acordado para las 15:30. La promesa para liquidar la deuda era hasta este mediodía, pero todo apunta a que no cumplirán, como se los comunicó un dirigente, que también pidió ampliar el plazo de espera hasta el sábado. También les deben abril.

Como la práctica estaba establecida para hoy en la mañana, los futbolistas le pidieron a su entrenador, Erwin Sánchez, que la postergue para la tarde, ya que los directivos les informaron que les pagarían hasta las 12:00 de esta jornada. “Al final un dirigente nos dijo que le demos plazo hasta el sábado porque no lograron cobrar un cheque, pero la posición del grupo es no entrenarse hasta que no paguen marzo”, dijo un jugador, que prefirió no identificarse.

El mismo deportista resaltó que ya van 18 días de mayo y la deuda, en número fríos, sería de dos meses y medio. “Otra vez serán tres meses y así seguimos, siempre arrastrando sueldos”, enfatizó preocupado por la situación. El grupo quiere concentrarse en lo futbolístico pues el miércoles 23 se medirán a Bahía de Brasil, por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana; en la ida ganaron 1-0.

