Katy Perry & Orlando Bloom: crónica de una reconciliación anunciada

Vivieron un romance envidiable pero decidieron tomarse un largo descanso que tenía fecha de caducidad. Hasta recibir la bendición del Papa.

Durante los últimos meses los paparazzi han seguido a Katy Perry y Orlando Bloom por todo el mundo esperando captar todos los detalles de su más que probable reencuentro amoroso, pero finalmente ha sido el mismísimo Papa Francisco el que ha sido testigo de su reconciliación. Desde que se fijaron el uno en el otro hasta este encuentro en el Vaticano, aquí está la cronología de Perrybloom.

Episodio 1 – El flirteo – enero de 2016

Katy Perry y Orlando Bloom son vistos charlando, bailando, riendo, cuchicheando y flirteando en la after party de los Globos de Oro organizada por The Weinstein Company y Netflix el 10 de enero. Dos días después coinciden en la presentación de la nueva colección de Stella McCartney. Diez días más tarde van juntos en Los Ángeles a ver la obra The absolute brightness of Leonard Pelkey. Eso sí, en Instagram les vemos manteniendo las distancias.

Episodio 2 – La cita perfecta – febrero de 2016

Katy Perry asiste a la cena de cumpleaños de Aleen Keshishian, mánager de Orlando Bloom, pero la prueba definitiva de que son más que amigos es que dos días antes de San Valentín Katy y Orlando son vistos en un concierto de Adele. ¿Qué plan más romántico se les podía ocurrir? Estaban más pendientes de besarse que de mirar el show de la cantante británica. Al día siguiente Orlando asiste a una fiesta previa a los Grammy que presenta Katy.

Episodio 3 – Amor en la hierba – marzo de 2016

La relación de Katy y Orlando parece ir viento en popa. Pasan unos días en Inglaterra, donde vive la familia del actor, y de vuelta en Estados Unidos son fotografiados besándose y revolcándose en el césped en el San Ysidro Ranch de Santa Bárbara.

Episodio 4 – De bodas y festivales – abril de 2016

La cantante y el actor acuden a la boda de la estilista Jamie Schneider en Aspen y también van juntos a Coachella, el festival estadounidense al que ninguna celebrity puede faltar.

Episodio 5 – Separados en la alfombra roja – mayo de 2016

La Met Gala de Nueva York era la ocasión perfecta para su debut oficial como pareja, pero Katy Perry y Orlando Bloom deciden recorrer la alfombra roja del evento por separado. Hay algo que les une ese día: lucen el mismo Tamagotchi blanco en sus respectivos atuendos.

Episodio 6 – Coqueteos con Selena – mayo de 2016

TMZ pilla a Orlando Bloom y Selena Gómez en una discoteca en Las Vegas, con unas fotos en las que les vemos abrazándose en un sofá. No es la primera vez que se les relaciona. ¿Qué pensará Katy Perry de las imágenes?

Episodio 7 – La confirmación oficial – mayo de 2016

Por fin, Katy Perry sube a su cuenta de Instagram una foto en la que sale junto a Orlando Bloom. La relación queda confirmada mientras ellos están tirados en unas escaleras en Cannes.

we cannes’t Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 20 May, 2016 a las 12:49 PDT

Episodio 8 – Vacaciones nudistas – agosto de 2016

Son las fotos más comentadas del verano y portada de todos los tabloides. Los paparazzi cazan a Orlando Bloom desnudo con Katy Perry mientras practican paddle board en las costas de Italia. Ella prefiere tener la marca del bikini.

Episodio 9 – Los reyes de Halloween – octubre de 2016

En la fiesta de Halloween de Kate Hudson los disfraces más alabados fueron los de Perrybloom, especialmente el de Katy. La cantante necesitó horas de maquillaje y prótesis faciales para caracterizarse como Hillary Clinton, candidata a la que ha apoyado activamente en su campaña política. Orlando Bloom no invirtió tanto tiempo en su disfraz de un caricaturesco cruce entre Donald Trump y un troll.

Episodio 10 – El primer desmentido – noviembre de 2016

In Touch publica que Katy Perry y Orlando Bloom han roto, supuestamente porque él no está preparado para casarse y tener hijos. Tres días después lo desmienten: la pareja pasa un divertido Día de Acción de Gracias con la familia de ella.

Episodio 11 – Una Navidad de ensueño – diciembre de 2016

La cantante y el actor visitan un hospital infantil en Los Ángeles disfrazados de Mamá Noel y Papá Noel. Pasan la Navidad juntos en familia entre tartazos y celebran el año nuevo en pareja en Tokio. Los dos se lo pasan en grande en Sanrio Puroland, un parque temático en el que Katy enloquece con Hello Kitty.

Episodio 12 – Los 40 años de Orlando – enero de 2017

Katy le organiza a Orlando una fiesta sorpresa de cumpleaños en Palm Springs. Los onesies con la cara del actor estampada triunfan entre los invitados.

Episodio 13 – Distanciamiento – febrero de 2017

Aunque la pareja es fotografiada en la fiesta posterior a los Óscar de Vanity Fair, varias fuentes apuntan a que parecen distanciados y vuelven los rumores de ruptura. Sin embargo al día siguiente Orlando Bloom sube a Instagram una foto suya con el perrito de Katy.

Una publicación compartida de Orlando Bloom (@orlandobloom) el 27 Feb, 2017 a las 11:15 PST

Episodio 14 – Un descanso – marzo de 2017

Un comunicado conjunto de sus representantes a People confirma que Perrybloom se están tomando un descanso, como dirían Ross y Rachel en Friends: “antes de que los rumores o falsedades se vayan de las manos, podemos confirmar que Orlando y Katy se están tomando un tiempo respetuoso y amoroso”.

Episodio 15 – De Adele a Ed Sheeran – agosto de 2017

Tras aproximadamente medio año de separación, Orlando y Katy son vistos juntos. ¿Han vuelto o no?

Episodio 16 – El perrito misterioso – septiembre de 2017

¿Es la mascota de Katy Perry la que aparece en este vídeo de Orlando Bloom en la playa? De nuevo, ¿han vuelto o no?

Episodio 17 – ¿Coincidencia? – enero de 2018

Katy y Orlando son pillados juntos en las Maldivas a principios de año, pero nadie tiene muy claro si están allí como pareja o como amigos. ¿Escapada romántica o coincidencia amistosa de dos ex?

Episodio 18 – ¿Dónde se esconden? – febrero de 2018

Como si Perrybloom fueran Carmen Sandiego huyendo por todo el planeta, después de haber sido vistos en las Maldivas les pillan al mes siguiente en Praga, ciudad en la que el actor está grabando la serie Carnival raw. Ese mismo mes Katy Perry comparte en Instagram un vídeo en el que la vemos hacerse con el ramo de la novia en una boda. El texto dice “cuando anhelas compañía pero huyes del amor cuando lo consigues” e incluye los hashtags #MeQuieroAMíMisma y #TeQuieroATiTambién. Orlando comenta el vídeo: “puedes huir corriendo, pero no puedes esconderte… de ti misma”.

Episodio 19 – Las pruebas de la reconciliación – marzo de 2018

Aunque no lo dicen claramente está claro que Katy y Orlando han vuelto. La cantante es vista llevando uno de los onesies estampados con la cara de él, les pillan disfrazados de Mario y Luigi en Tokio, ella le dedica una canción a su “Bubba Doo” en un concierto en Japón en el que él estaba presente y esta foto de Orlando Bloom presumiendo de abdominales provoca que Katy le comente “justo estaba buscando una tabla de lavar”.

Episodio 20 – Bendito amor – abril de 2018

Después de no coincidir en Coachella este año por una buena razón y de que Katy revele en una entrevista que está “muy feliz”, la pareja confirma definitivamente su reconciliación en una audiencia con el Papa Francisco.

Katy Perry visita el Vaticano porque participa allí en un foro sobre medicina regenerativa. La estrella del pop expresa en Instagram que se siente “honrada de estar en presencia del corazón compasivo de Su Santidad Francisco”. ¿Qué opinará el Papa de que la diva que empezó su carrera como cantante cristiana haya “matado de estrés” a una monja por intentar comprar su convento? Esperamos que la bendición del pontífice lo arregle todo y que el amor de Perrybloom sea eterno.

Fuente: revistavanityfair.es