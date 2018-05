La boliviana Sonia Falcone vende una obra por $us 3,5 millones

La cruceña Sonia Falcone vendió la obra más cara en la historia del arte boliviano. Se trata de Royal love, una instalación de esculturas de flores amazónicas recubiertas en hojillas de oro que fue comprada por $us 3,5 millones.

“Un coleccionista voló especialmente desde Hong Kong para comprar por 2,5 millones de libras (3,5 millones de dólares) la obra Royal love, de Sonia Falcone, que consiste en 90 flores de la selva amazónica boliviana”, informó ayer mediante una nota de prensa Art Jed Galery, la galería de arte suiza donde el arte de la boliviana se exhibe hasta el 8 de mayo.

“Visualmente espectacular, la pieza nos recuerda la belleza, la creatividad y la vitalidad de la naturaleza ”, asegura sobre la misma la curadora de la muestra, Magdalena Gabriel.

“Es por mucho la obra nacional más cara. Ninguna otra obra boliviana que se haya vendido se aproxima a ese precio”, apreció ayer el director del Museo Nacional de Arte (MNA), José Bedoya.

“Fernando Botero (Colombia) es el artista que vende sus obras medianas sobre la base de un millón de dólares. Ya a nivel mundial, la pintura de girasoles de Vincent Van Gogh fue vendida en $us 40 millones y una de Picasso fue subastada en $us 45 millones”, destacó el pintor Roberto Mamani Mamani, quien cuenta que hace más de 10 años logró vender un cuadro suyo en más de $us 20.000.

La escultora paceña Chrystal Ostermann, que en 2017 vendió una de sus esculturas en $us 18.000 afirma que el precio promedio de una obra de los artistas bolivianos oscila entre $us 25.000 y 30.000.

Falcone se inspiró en los nenúfares de la Amazonía boliviana para esta instalación de 720 x 240 x 195 cm que ella asegura exalta la abundancia de la Madre Tierra. (04/05/2018)

