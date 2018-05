La disculpa pública de Ulreich por su pifia ante Real Madrid

LAS PALABRAS NO PUEDEN DESCRIBIR LO DECEPCIONADO QUE ESTOY POR DEJAR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE. REALMENTE QUERÍAMOS LLEGAR A LA FINAL E HICIMOS NUESTRO MEJOR ESFUERZO Y LUEGO ESTE ERROR INNECESARIO ME PASÓ A MÍ. NO PUEDO EXPLICARLO. LO SIENTO POR MI EQUIPO Y LOS SEGUIDORES.