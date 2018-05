La FDA encontró un peligroso pesticida en galletas, granola y otros alimentos comunes

“Los documentos internos que obtuvo The Guardian muestran que la FDA ha tenido dificultades para encontrar algún alimento que no contenga rastros del pesticida“, sintetizó el artículo. Sin embargo, debido a que la detección de glifosato que hizo Thompson sucedió mientras verificaba sus métodos, no mientras buscaba el tóxico, la aparición de los residuos se podría omitir en el informe oficial.