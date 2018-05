La hija de Michael Schumacher habló por primera vez tras el accidente de su padre

La joven Schuamcher contó que su amor por los caballos nació durante un viaje junto a su padre, cuando Michael competía en Fórmula 1. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una amazona profesional gracias a su dedicación y a la forma en la que ve a su equino Gotta Nifty Gun: “Competimos en campeonatos porque es divertido, pero no lo forzamos, ¿sabes? Si no funciona, no lo hacemos”.