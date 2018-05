La lista de 23 de Inglaterra para Rusia 2018

Los convocados por Gareth Southgate para el Mundial, donde destaca la ausencia de Joe Hart y Jack Wilshere

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, dio a conocer la lista final de 23 futbolistas para la Copa del Mundo de Rusia 2018, que tiene como principales novedades la presencia del joven lateral Trent Alexander-Arnold y del mediapunta Ruben Loftus-Cheek y las ausencias de Joe Hart y Jack Wilshere.

Después de días de rumores y especulaciones, el técnico hizo pública pasadas las 13:00 GMT la relación de jugadores que representará a los ‘Tres Leones’ en la cita mundialista a partir del próximo 14 de junio.

Southgate tenía de plazo hasta el 4 de junio para dar una prelista de 35 futbolistas y más tarde reducirla a 23, pero decidió anunciar la lista definitiva este miércoles, dos días después de que venciera el plazo máximo dado por la FIFA para enviar la convocatoria provisional.

Entre las novedades más llamativas destaca la presencia del joven lateral derecho del Liverpool Trent Alexander-Arnold, de 19 años; del mediapunta Ruben Loftus-Cheek, quien ha brillado este curso en el Crystal Palace cedido por el Chelsea; y del guardameta Nick Pope, del Burnley, que le ha ganado la partida a Joe Hart.

“Creo que tenemos un equipo con el que podemos emocionarnos. Es un grupo joven, pero con futbolistas veteranos, así que creo que el equilibrio es bueno, tanto en términos de experiencia como de posiciones”, dijo Southgate.



“Tenemos jugadores con energía y físico, pero también cómodos con el balón. Creo que la gente verá el estilo de fútbol que estamos buscando desarrollar. No ha sido un proceso de selección de unas semanas, sino de meses. Sentimos que el equipo está mejorando y queremos seguir así”, comentó el técnico.

El seleccionador sorprendió también al dejar fuera a dos ‘fijos’ de las últimas convocatorias como el portero Hart (West Ham, cedido por el Manchester City), internacional en 75 ocasiones con la absoluta inglesa, y el mediapunta Jack Wilshere (Arsenal), ya recuperado de las lesiones que lo han lastrado en los últimos años y titular en 38 encuentros este curso con los ‘Gunners’.

Tres jugadores que habían formado parte de las últimas convocatorias, el centrocampista Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) y los defensas Alfie Mawson (Swansea City) y Joe Gomez (Liverpool), han sido descartados por lesión, mientras que el mediapunta Adam Lallana, todavía renqueante de sus molestias, también se ha quedado fuera -está entre los cinco reservas-.

Tampoco está en la lista final el jovencísimo lateral izquierdo del Fulham Ryan Sessegnon, de 17 años, quien, tras una magnífica temporada en la Championship -16 goles en 51 partidos-, había sonado como una de las sorpresas.

Southgate ha anunciado también los cinco futbolistas que parten como ‘reservas’ en el caso de que haya una lesión, y que se entrenarán con el resto del grupo durante las próximas semanas: el guardameta Tom Heaton (Burnley), el defensa James Tarkowski (Burnley), los centrocampistas Lewis Cook (Bournemouth) y Jake Livermore (West Bromwich Albion) y el atacante Adam Lallana (Liverpool).

Sólo cinco de los 23 que estuvieron hace cuatro años en el Mundial de Brasil viajarán a Rusia, lo que pone de relieve el proceso de renovación que ha llevado a cabo el seleccionador: Gary Cahill, Phil Jones, Jordan Henderson, Danny Welbeck y Raheem Sterling estuvieron en 2014.

Los futbolistas ingleses -a excepción de los del Liverpool, que disputan el 26 de mayo la final de la Liga de Campeones, y los de Chelsea y Manchester United, que juegan este sábado la final de la FA Cup- se concentrarán a partir del lunes 21 de mayo y hasta el 12 de junio, fecha en la que pondrá rumbo a Rusia, en la sede de la Federación, en St George’s Park, en Londres.

Antes de viajar disputarán dos partidos amistosos: el 2 de junio en Wembley contra Nigeria y el 7 de junio en el estadio de Elland Road, en Leeds, ante la selección de Costa Rica.

Los ‘Tres Leones’ han elegido la tranquila localidad costera de Repino, a 140 kilómetros de la frontera con Finlandia, como sede para la Copa del Mundo.

Repino, conocida hasta 1948 por su nombre finés Kuókkala -fue renombrada en honor al pintor Iliá Repin-, tiene una población aproximada de 2.500 personas y está ubicada a 48 kilómetros de San Petersburgo y a 760 de la capital, Moscú.

Inglaterra está encuadrada en el Grupo G del Mundial de Rusia junto a Bélgica, Panamá y Túnez. Los pupilos de Southgate arrancan su andadura contra las ‘Águilas de Cartago’ el 18 de junio, antes de verse las caras con los ‘Canaleros’ seis días después y cerrar la fase de grupos ante los ‘Diablos Rojos’ el día 28 del mismo mes.

For the nation, by the nation. The #ThreeLions’ official @FIFAWorldCup squad announcement. pic.twitter.com/YecUWPUZfJ

— England (@England) 16 de mayo de 2018