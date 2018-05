La Paz. Cobros irregulares y tráfico de pacientes sacuden a Radioterapia del Hospital de Clínicas

Los enfermos con cáncer piden a las autoridades sancionar a los funcionarios del nosocomio implicados en actos irregulares.

Pacientes con cáncer en Radioterapia del Hospital de Clínicas. Foto: ANF

La Paz, 22 de mayo (ANF).- Tráfico de pacientes, cobros por servicios inexistentes y atenciones irregulares sacuden a la Unidad del Hospital de Clínicas en la zona de Miraflores. Por ese motivo, la Asociación de Familiares y Pacientes con cáncer se declaró en emergencia.

La presidenta de esa organización, Rosario Calle, informó que en los últimos días se descubrió que más de 4.000 pacientes fueron “estafados” al pagar montos que van desde los 1.320 bolivianos por el uso del simulador, servicio que hace varios años ya no funciona en el nosocomio. Ese equipo permite localizar tumores y ser más preciso en el tratamiento.

Calle aseguró sentirse indignada por los cobros irregulares que se realiza en esa unidad, y más aún cuando los pacientes son de escasos recursos y tienen que vender hasta lo más mínimo o recurrir a préstamos bancarios para poder costear los tratamientos con la esperanza de hallar una cura a su enfermedad.

“Hay pacientes que no tienen para quimioterapias. Muchos tienen que vender sus garrafas, sus cosas para sanarse y no puede ser que se burlen de esa manera de los pacientes. Pedimos respeto para los enfermos con cáncer”, señaló.

De acuerdo a la representante, ya recibió al menos 18 facturas de pacientes que pagaron por el servicio inexistente.

Dijo que con esos papeles denunciarán ante el Ministerio de Salud y otras autoridades pertinentes para que tomen cartas en el asunto y se pueda hacer la devolución de dinero a los afectados, que en su mayoría, son de escasos recursos.

“Recibí facturas del 2015, 2016 y 2018. Vamos a presentar denuncia ante las autoridades pertinentes para que se haga la devolución del dinero porque los hermanos (enfermos con cáncer) son gente que necesita. Ellos consiguen dinero de donde pueden. Esto no va quedar así, estamos viendo las medidas necesarias que vamos a tomar”, enfatizó.

Tráfico de pacientes

Otra de las irregularidades que salpica al nosocomio miraflorino son posibles casos de tráfico de pacientes de consultorios privados y hasta a la seguridad social, donde aseguran que hay médicos involucrados que cobran importantes sumas de dinero.

Las víctimas identifican al radiooncólogo A.Q. como el principal responsable del traslado de pacientes de un nosocomio a otro. Aseguran que el galeno les promete tratamientos con equipos modernos y a un costo elevado.

Según relatan los pacientes, el médico actúa en “complicidad” de otros funcionarios, por eso piden a las autoridades de la Caja Nacional de Salud (CNS) y al Ministerio de Salud investigar y sancionar estos actos anómalos.

Carmela (nombre convencional), una paciente con cáncer, relató a ANF que fue víctima del médico A.Q., ya que lo conoció en octubre del 2017 en su clínica particular, cuando acudió para buscar tratamiento para su enfermedad.

De acuerdo a la versión de la víctima, el médico le ofreció un tratamiento con equipos modernos para curar su cáncer, pero este debía realizarse en la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas, un nosocomio público. Pese a que la consulta se hizo en su consultorio privado.

La mujer aseguró que por las sesiones debía pagar al médico un total de 12.000 bolivianos, pero después de súplicas quedaron en 8.000 bolivianos. Sin embargo, al final del tratamiento la mujer quiso recoger sus resultados, pero el galeno le exigió el resto del dinero, es decir los 4.000 bolivianos para la entrega de ese documento.

Hasta la fecha, Carmela no sabe cómo está su enfermedad, si avanzó o no porque no tiene resultados de su tratamiento debido a que carece de dinero.

Con lágrimas y una evidente depresión, la víctima dijo que denunció el hecho ante la dirección del Hospital de Clínicas, los ministerios de Salud, Justicia y hasta el Servicio Departamental de Salud (Sedes), pero hasta ahora no tiene respuesta.

Incluso dijo que ya recibió amenazas de los funcionarios de la Unidad de Radioterapia del nosocomio. Reveló también que el médico acusado intenta “callarla” para evitar que el caso continúe.

“A través de su abogado me dice que me va a pagar para que me calle. Me quiere devolver mi dinero, los 8.000 para que no haga nada. He recibido amenazas, me decía ‘yo soy médico, a mí nadie me puede hacer nada aunque llores’. Una enfermera del Hospital me dijo ‘si nos haces botar algo va a pasar’; me da miedo”, indicó.

Denuncia

La abogada de la víctima, Virginia Salgado, formalizó la tarde del lunes una querella contra el médico y cinco funcionarios de Radioterapia por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, estafa y sustracción de documentos.

Los denunciados son seis: un médico, tres técnicos, una enfermera y una pasante de ese hospital miraflorino.

Salgado explicó a ANF que el Sedes ya presentó una denuncia contra el galeno A.Q, pero que solo fue por uso indebido de bienes y servicios públicos y no por los otros delitos. Cuestionó el accionar de esa institución.

“El Sedes sorprendentemente formaliza la denuncia solo por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, pero no solo se incurrió en ese delito, sino enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y otros”, señaló.

La jurista agregó que además, la demanda contempla el delito de lesiones gravísimas, ya que Carmela que padece cáncer de vesícula tiene lesiones en los intestinos a raíz del tratamiento.

Reveló que a ello se suma el delito de estafa y sustracción de documentos, ya que aseguró que en el nosocomio desaparecieron la historia clínica de la paciente presuntamente para “cubrir los actos de corrupción”.

“Han hecho desaparecer pruebas, eso es gravísimo. Han amenazado a mi cliente. Pero, ahora necesitamos los resultados finales del tratamiento para ver el estado de salud de la paciente”, dijo.

La abogada no descarta que existan más pacientes “estafados” en ese nosocomio y anunció que tratarán de agrupar a todos los afectados para reforzar la demanda.

Por su parte, el director del Sedes La Paz, Freddy Valle, anunció que investigará las denuncias de corrupción e incluso, afirmó que se destituyó a los funcionarios y al galeno denunciado por estas irregularidades en Radioterapias del hospital de Clínicas.

Sin embargo, la representa de los enfermos con cáncer, Rosario Calle, dijo que los acusados continúan trabajando en esa unidad. Cuestionó que las autoridades incumplan con sus compromisos.

“Los he visto a todos, siguen aquí como si nada. No han cumplido lo que ha dicho el Sedes”, apuntó.