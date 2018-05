La versión del Everton sobre la salida de Rooney

En las últimas horas se ha asegurado que el histórico delantero inglés dejaría la Premier League para emigrar al futbol de los Estados Unidos.

Sam Allardyce, entrenador del Everton, ha asegurado este viernes que el delantero inglés Wayne Rooney, quien negocia su traspaso al DC United, de la MLS estadounidense, no ha solicitado oficialmente dejar el club.

“Por lo que he sabido, ha habido negociaciones (por la venta de Rooney). No suelo intervenir en nada referente a traspasos. Lo único que he oído es que el DC United está interesado”, señaló este viernes Allardyce.

“Pero si Wayne se va a quedar o se va a ir, no lo sé. Lo averiguaré en el entrenamiento de más tarde. Me parece bien si un jugador quiere dejar el club, pero seamos claros: Rooney no ha pedido salir. No he tenido ningún problema con él; somos dos adultos y hemos hablado”, añadió.

Según informa la cadena británica BBC, Rooney, de 32 años, quien regresó el pasado verano a Goodison Park después de 13 temporadas en las filas del Manchester United, dejará en las arcas de los ‘Toffees’ alrededor de 12,5 millones de libras (14,1 millones de euros).

El DC United ha ofrecido al ariete inglés un contrato hasta el final de 2020, y su agente, Paul Stretford, se encuentra actualmente en Estados Unidos negociando las condiciones.

El rol actual de Rooney en el Everton ha sido clave en su decisión de querer dejar la entidad y probarse en una nueva competición.

Wayne Rooney es el máximo goleador de los ‘Toffees’ en la presente temporada, con 11 tantos en todas las competiciones. No obstante, Allardyce ha pedido públicamente a los directivos reforzar el ataque de cara a la temporada que viene y buscar un ariete “que pueda marcar 15 o más goles por curso en la Premier League”.

“Necesitamos futbolistas de calidad que puedan hacer mejor al equipo. Tenemos que mejorar en la parcela ofensiva. Wayne es el máximo goleador, pero muchos de sus tantos han llegado desde el punto de penalti, por lo debemos encontrar alguien que pueda anotar 15 o más goles en la Premier League”, dijo Allardyce.

