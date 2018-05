Las mujeres debaten y ligan con la familia más que los varones en las redes sociales

Dichos resultados se conocieron gracias a un estudio realizado y presentado por la Agetic, un ente del Gobierno que trabaja por la soberanía tecnológica, según los datos

Berthy Vaca Justiniano

El uso de la tecnología se ha convertido en un eje transversal del relacionamiento de las personas en todo el mundo a partir de la globalización de internet, campo en el que en Bolivia las mujeres interactúan casi a la par e incluso superan a los hombres en ciertos contenidos de las redes sociales, según consta en un capítulo del libro EstadoTIC, presentado ayer a la prensa en Santa Cruz por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de Información y Comunicación (Agetic).

El libro EstadoTIC es un compendio de datos y análisis recabados por medio de una encuesta nacional de opinión a más de 5.500 personas, para organizar un contenido de seis puntos: infraestructura y conectividad, economía digital, las tecnologías de información, comunicación y educación; las redes sociales; mujeres, ciencia y tecnologías; y perfiles digitales: la nueva configuración del internauta.

El acceso femeninoLos indicadores revelan que las habilidades femeninas en el ámbito informático, en el procesamiento de textos y envío de archivos no son tan reducidas con respecto a las capacidades de los hombres, pues solo los separan cuatro puntos porcentuales.

Empero, en el desglose de la encuesta TIC, el 61% de las mujeres usa internet para conectarse con amigos y familiares, frente a un 48% de los varones. Un 45% de las mujeres utiliza internet para interactuar en las redes sociales, arriba del 33% de los hombres, que, con un 24%, lideran su uso para fines académicos, frente a un 20% de las mujeres.

Un 72% de los varones hace negocios a través de las redes sociales, ante un 28% de las mujeres. Ellas llevan la delantera, con un 73%, en los debates por las distintas plataformas virtuales, frente al 27% de los hombres que dicen debatir en el ciberespacio. El 53% de las féminas se informa sobre temas políticos a través de las redes, frente al 47% de los varones.

Este fenómeno del boom femenino en las redes se da, según la bloguera Melvy Ibarra, porque las mujeres por naturaleza interaccionan con sus semejantes más que los hombres y las redes sociales, al ser abiertas, estimulan la expresividad femenina.“A las mujeres nos gusta explorar, desmenuzar hasta un chisme. Asimismo, el uso de la tecnología ha facilitado el hecho de que podemos trabajar y expandir nuestro negocio desde la casa. Somos multifacéticas por los distintos roles que desempeñamos en el hogar, en cambio el trabajo del hombre es más específico, aunque conozco varones que manejan muy bien a nivel profesional la tecnología”, manifestó Ibarra, que con su esposo vende productos de huellas digitales de negocios por internet.

Brechas digitalesNicolás Laguna, director ejecutivo de Agetic, expresó que aún sigue habiendo una brecha digital entre el hombre y la mujer en el país no por razones técnicas sino por cuestión de género, tal como lo reveló el estudio e identificó otros tipos de diferencias entre internautas.“El estudio nos ha abierto muchas áreas de trabajo, algunas que ni siquiera habíamos considerado en el inicio. Tenemos brechas digitales en términos técnicos porque no existe la fibra óptica o la radiobase con las cuales llevar la conexión de internet a ciertos lugares, pero también tenemos de género. Las mujeres, aunque sean de la misma clase social, aunque vivan en la misma casa, tienen condiciones de acceso distintas a las de los hombres y no por argumentos técnicos, sino por motivos culturales, simbólicos o de familia”, manifestó Laguna.También existe la brecha digital por edad. Muchas personas mayores no se acostumbran al uso de la computadora o del celular. Por lo tanto, la Agetic tiene la intención de llevar adelante un programa de ‘alfabetización digital’ para equilibrar el uso de la tecnología entre los diferentes estratos de la sociedad.Dentro de ese objetivo de crear políticas públicas y estrategias para lograr la soberanía tecnológica de Bolivia, Laguna indicó que hay planes para capacitar a los padres de familia y a las personas de la tercera edad, así como proveer acceso gratuito para la población a portales de internet (además de portales del Gobierno nacional) en una fecha aún por definir, pero en esta gestión, según Laguna.

El Gobierno lanza plataformas para desburocratizar el EstadoEl Gobierno presentó el jueves, en La Paz, un programa gubernamental de desburocratización de trámites del Estado, con cuatro mecanismos informáticos: plataforma de pagos digitales mediante el Banco Unión; portal de trámites del Estado mediante el dominio wwwgob.bo; el sistema de información minero metalúrgica para el sector minero y la plataforma Moto Méndez para las personas con discapacidad.El primero es el portal www.gob.bo, en el que todas las entidades públicas deben subir sus trámites con información actualizada y útil para el usuario: nombre del trámite, requisitos, costo, horarios y lugares de atención.La segunda es una plataforma de pagos digitales que permitirá a los ciudadanos realizar la cancelación de sus trámites mediante la página de internet o la aplicación móvil del Banco Unión (Uninet y Unimóvil). Para ello, el ciudadano recibirá un código de pago con el que podrá realizar la transacción haciendo clic en ‘pago de trámites’. Quienes no cuenten con la aplicación o una cuenta en el Banco Unión podrán usar el mismo código en cualquier ventanilla del Banco Unión. Luego fue presentado el sistema de información minero metalúrgico, que es un procedimiento para que los empresarios mineros, las cooperativas y empresas públicas del sector simplifiquen sus trámites. Para ello se ha creado un solo mecanismo, el Registro Único Minero, que une los trámites del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales, Autoridad Jurisdiccional Minera y el Fondo de Financiamiento para la Minería.Asimismo, fue presentada la plataforma Moto Méndez destinada al pago del bono a las personas con discapacidad. Antes de este sistema, los beneficiarios realizaban varios registros al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, al Instituto Boliviano de la Ceguera y al Ministerio de Economía. Ahora tendrán un solo registro y esta información será enviada a los 339 municipios, donde las personas con discapacidad podrán cobrar solo con la presentación de su cédula de identidad. /ABI

