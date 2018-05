Las regalías por megacampo Incahuasi serán destinadas al alivio de deudas por obras

Solo en contrapartes por caminos, el Gobierno Departamental de Santa Cruz debe $us 343 millones. También se pagarán ítems de salud. Los municipios exigen el 45% del total de las regalías que recibe la región. Hoy presentan estudio en Cochabamba

Las regalías generadas por el campo Incahuasi, que aún permanecen congeladas, serán destinadas para el pago de deudas contraídas por la Gobernación de Santa Cruz para financiar obras públicas. Estos recursos también servirán para el pago de sueldos, para personal de salud y de hospitales bajo la administración departamental.

Desde diciembre los recursos generados por este yacimiento fueron congelados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El organismo tomó esa determinación por una disputa de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, y ordenó una demarcación oficial y un estudio sobre campos compartidos para ver la ubicación correcta del campo. La primera exigencia se cumplió cuando el Ministerio de la Presidencia emitiera una resolución (090/2018) en la que establece límites fijos y precisos entre los dos departamentos.

La anterior semana el gobernador cruceño, Rubén Costas, adelantó los resultados del estudio sobre la ubicación del prospecto. El mismo establece que Incahuasi se encuentra, en su totalidad, en Santa Cruz.

Sin embargo, este resultado no frena la tensión en Chuquisaca, que alega que el campo es compartido, al no existir límites precisos en el área en que se ubica el yacimiento, que, según sus autoridades, abarca ambas regiones.

YPFB debe actuar de oficio

Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, manifestó que al tener los resultados finales la estatal YPFB debe actuar de oficio y agilizar el pago de las regalías.Este beneficio fue congelado en diciembre de 2017 por una orden del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a la disputa territorial entre la región oriental y Chuquisaca.

“Estamos exigiendo a YPFB que se descongelen las regalías. Esperamos que se puedan reponer estos fondos que están inscritos en el presupuesto”, afirmó Peña.La autoridad precisó que los recursos serán destinados, en su mayoría, para obras de inversión pública que no pudieron ser encaminadas por dicho congelamiento. Así también para el pago de planillas para obras que se encuentran en ejecución.El asesor general de la Gobernación, José Luis Parada, dijo que el descongelamiento significa un incremento del 8% del presupuesto de la entidad. En total, estos recursos suman Bs 165 millones y corresponden a cinco meses: diciembre, enero, febrero, marzo y abril, precisó.“Las regalías serán para el pago de proyectos que se están ejecutando, el pago de sueldos, ítems de salud, a los hospitales, a transferencias a los municipios de acuerdo a las normas, e incluso la Gobernación es contraparte de la construcción de varias carreteras con la ABC”, afirmó.Dando más detalles, explicó que desde 2014 la deuda por contraparte es de $us 343 millones en obras como la doble vía Santa Cruz-Yapacaní, El Espino-Charagua y otras. Parada agregó que desde hace cuatro años los ingresos de las gobernaciones cayeron un 63%.

“Por eso no cubrimos los compromisos, lo que hicimos es postergar licitaciones de proyectos nuevos”, dijo el funcionario. Por último, afirmó que “este dinero (de Incahuasi) ya estaba programado, porque el presupuesto lo enviamos en septiembre del año pasado”.

Juez tiene la última palabra

Consultado sobre el descongelamiento de regalías del campo Incahuasi, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Hurtado señaló que los magistrados no pueden emitir ningún tipo de opinión al respecto ni en este u otro tema con sentencia constitucional.Señaló que hasta ayer ninguna de las partes en conflicto, las gobernaciones de Chuquisaca y de Santa Cruz, hizo llegar algún memorial de este tema a la Comisión de Admisión.“Los accionantes verán los mecanismos adecuados, nosotros como TCP no podemos emitir ninguna opinión”, sostuvo.Según el Código Procesal Constitucional (CPC), el caso del descongelamiento de regalías está en manos del juez Público Cuarto de Familia, que conoció la acción de amparo, el cual debe determinar si se cumplieron o no las condiciones adoptadas en sentencia, explicó otro magistrado, que prefirió mantener en reserva su identidad.El juez Público de Familia en Sucre que determinó el congelamiento de las regalías no emitió ningún pronunciamiento, pero en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca se conoció que no ingresó ninguna solicitud de descongelamiento en ejecución de la sentencia constitucional.

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Olga Mary Martínez, dijo que la institución acata el paro, pero la solicitud para el acompañamiento del cabildo será analizada de acuerdo a lo que establecen la Constitución y la Ley de Régimen Electoral, previo informe del Área de Observación de Acompañamiento Electoral y Asesoría Legal, y habrá un pronunciamiento este martes.

Pugna por recursos

El estudio que ratifica que Incahuasi está, en su totalidad, en Santa Cruz también inició una disputa de recursos entre la Gobernación y municipios.Ayer, el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos, fue el primero en lanzar su artillería en este nuevo conflicto. El dirigente exigió a la administración departamental entregar el 45% de las regalías a los municipios productores.“Los recursos deben llegar a las provincias productoras, no productoras y a los pueblos indígenas, porque algunos municipios no reciben las regalías”, afirmó.La respuesta a la propuesta de Vallejos no se hizo esperar.

Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación, cuestionó que ahora Amdecruz exija regalías cuando aprobó la retención de un 12% del IDH a favor de YPFB para proyectos de exploración de hidrocarburos.“Ahora exigen dinero cuando ellos aprobaron la retención” de un 12% de IDH, afirmó Peña.Vallejos contestó y aseguró que estos recursos sirvieron para el inicio de producción de Incahuasi. “Más bien la Gobernación debe agradecer”, respondió.El secretario de Hidrocarburos, Herland Soliz, cuestionó las afirmaciones de Vallejos.Primero aclaró que el primer contrato de exploración de Incahuasi se firmó en 2001. Y el primer pozo se descubrió en 2004, cuando no era la gestión del actual Gobierno. Por último, el contrato de explotación se firmó en 2014.“Es imposible que Incahuasi sea fruto de la Ley de Incentivo, que descuenta el 12% del IDH”, dijo. El diputado José Carlos Gutiérrez, de Demócratas, se sumó a las críticas y tildó de “cínico” al titular de Amdecruz. “Revise la confiscación del 12%”, afirmó.

Reacciones

El miércoles pagarán

Consultado sobre el tema, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que a partir del miércoles Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) podría pagar las regalías a favor del departamento de Santa Cruz, luego de que se cumpla el paso previo de subsanar las observaciones de los delegados de los gobiernos departamentales.

Reunión en Cochabamba

Para hoy, Yacimientos convocó a las dos gobernaciones en Cochabamba para que en el transcurso del día analicen en detalle el estudio técnico sobre campos compartidos. La reunión comenzará en las oficinas de YPFB en esta ciudad a partir de las 10:00. “Una vez agotada esta etapa, ya no habría motivo para que continúe congelada la cuenta de regalías de Santa Cruz”, afirmó el ministro Carlos Romero.

Dinero

Las regalías por año de Incahuasi llegan a Bs 400 millones.

Fuente: eldeber.com.bo