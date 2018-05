Lenguaje confrontador

La acentuación del conflicto marítimo con Chile a raíz de la demanda presentada ante La Haya, ha terminado por “colonizar” las mentes de algunos funcionarios. Hace unos días, por ejemplo, se escuchó mencionar a varios agentes del Gobierno, afirmar que entre Chuquisaca y Santa Cruz no existen “temas pendientes”, refiriéndose de esa manera a las “disputas limítrofes” entre ambos departamentos, originadas en las regalías del campo gasífero Incahuasi. En Chuquisaca, dirigentes cívicos no cesan de hablar de “fronteras” entre las dos regiones, como si se tratase de países distintos y no ha faltado el torpe que ha mencionado el término “soberanía” chuquisaqueña. En medio de esta agitación no han faltado los activistas que han recurrido a la provocación, como ocurrió con algunas marchas y manifestaciones de chuquisaqueños que se hicieron en comunidades de Santa Cruz, donde hablaron de “invasión”, hecho que resulta un exceso. En la pelea entre Chile y Bolivia siempre se menciona un tercer actor, el imperio británico, que instigó a la guerra. No se equivocan quienes señalan al que está ejerciendo el rol de los ingleses en el enfrentamiento entre cruceños y chuquisaqueños.

Fuente: eldia.com.bo