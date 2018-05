Llegan a 20 los óbitos por influenza en Santa Cruz; hay temor en la población

Familiares de una de las víctimas de Yapacaní cuentan el viacrucis que están pasando por causa de la enfermedad. En los centros hospitalarios han habilitado salas para aislar a los pacientes con síntomas

Roxana Escóbar – Deisy Ortiz

El director general de Servicios de Salud del ministerio del área, Rodolfo Rocabado, informó que los decesos por influenza aumentan en Santa Cruz. “Hasta hoy (ayer) se tiene 20 fallecidos, en el caso de estos dos últimos se sospecha su deceso por influenza, falta confirmar”, afirmó.

Ante este panorama, Rocabado dijo que hay que reforzar la atención en el primer nivel, puesto que ahí es donde se debe detectar los casos tras la manifestación de los síntomas iniciales y también se le debe dar toda la atención al paciente.

Agregó que como Ministerio de Salud se han realizado capacitaciones en Santa Cruz, por lo que es tarea de Servicio Departamental de Salud (Sedes) ver que los profesionales médicos manejen un buen diagnóstico de los pacientes. No obstante, lamentó que muchos pacientes acudan tarde a la consulta porque no dan la importancia necesaria a sus enfermedades de base (diabetes, hipertensión, entre otras) y esperan hasta que se complique su salud.

Asimismo, llama a aplicar los filtros de prevención; el primero, en el hogar; el segundo, al ingreso del colegio; y el tercero, en el aula. “Todo niño que presente algún síntoma de la enfermedad debe ser enviado a su casa con la recomendación de que sus padres lo lleven a un centro hospitalario”, señaló Rocabado.

También recordó las medidas preventivas no farmacológicas, como el uso del alcohol en gel, lavarse constantemente las manos, aplicar el protocolo a la hora de toser, desinfección del hogar (si se tiene una persona enferma en la casa), ventilando los ambientes y una alimentación saludable.

Por su parte, Roberto Tórrez responsable departamental de Epidemiología, informó que hasta la semana 17 epidemiológica se tienen 1.763 casos sospechosos y, de estos, 867 se han confirmado, entre H1N1 e influenza B. Además, indicó que se han reportado15 casos de personas internadas en terapia intensiva. Con relación a los óbitos, dijo que hasta la fecha suman 18, todos del departamento de Santa Cruz, y que el lunes o martes se actualizarán los datos. “No podemos dar datos si no tenemos la información”, aseguró.

La influenza provoca miedo y obliga a reforzar los cuidados

Cristina supo que su esposo tenía algo más que un simple resfrío cuando los médicos lo trasladaron a una sala de aislamiento. ¿Pero qué es esto? ¿Seguro que es peligroso? Se preguntaba Cristina, mientras su esposo, Dionisio (47), era trasladado al ambiente destinado para los pacientes con influenza, después de pasar una noche en el servicio de Emergencias del hospital de segundo nivel de Yapacaní.

Era solo el inicio del viacrucis que vive hasta hoy una familia de Yapacaní por causa de la influenza, enfermedad que en poco menos de dos semanas acabó con la vida de un padre de familia y hombre del volante.

La viuda señala que sus penurias comenzaron cuando buscaron atención médica y no recibieron la orientación necesaria. “Fuimos al centro de salud, donde nos dijeron que no era nada grave y nos enviaron a casa. Como la fiebre no pasaba y volvía cada ocho horas, lo llevé al centro de segundo nivel. Ahí estuvo una noche y un día. No sabía qué tenía mi marido y cuando lo pasaron a una sala aislada me di cuenta de que era grave. Por eso decidí llevarlo a la clínica San Miguel, en Montero”, dice la mujer y agrega que tuvo que pagar Bs 500 para trasladarlo en una ambulancia hasta la clínica.

En dicho centro privado, el afectado ingresó directamente a terapia intensiva. Tres días después, los resultados de las pruebas dieron positivo al virus A H1N1. “Ese día el médico me dijo claro: ‘O bien se recupera o bien se nos va’”. Ocurrió lo segundo, pues falleció ocho días después de estar internado en la clínica. “Fue tan rápido que no me explicó cómo pudo suceder”, dice.

El caso ha causado temor y preocupación en los pobladores, tanto que la familia sigue pasando malos ratos ahora por el estigma. Dionisio es uno de los tres fallecidos por influenza en el norte integrado.

Ante la amenaza del virus, los servicios de salud han reforzado las medidas de bioseguridad, los colegios han comenzado a aplicar las medias higiénicas y algunos negocios disponen de alcohol en gel. EL DEBER constató que muchos pobladores no saben bien cuál es el mal que acecha a la región, incluso hay quienes creen que se trata de un nuevo virus, aunque sí ha corrido la voz de que deben mantener las medidas higiénicas y acudir al médico ante cualquier síntoma de resfrío, situación que también ha hecho que aumenten las atenciones por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).

En Yapacaní, una de las primeras acciones que aplicó el personal de salud fue capacitar a los socios del sindicato de transporte donde durante 12 años trabajó Dionisio. Se cree que el contagio ocurrió en uno de sus viajes a la capital cruceña.

El presidente del sindicato, que prefiere mantener en reserva su nombre y el de la empresa, explicó que disponen de alcohol en gel en cada una de sus unidades y que se ha hecho la desinfección de los materiales de la oficina. En la oficina se ha vuelto una regla que quien ingrese al lugar debe desinfectarse las manos con alcohol en gel. “Tomamos los recaudos, pero tememos que si la gente sabe que era uno de nuestros asociados, no quiera usar nuestros servicios”, dice.

Salas de aislamiento

La directora del hospital de segundo nivel de Yapacaní, Ambar Ayala, informó que se han tomado todas las previsiones, entre ellas la habilitación de una sala de aislamiento para adultos, otra para niños y otra en Emergencias.

Ayala descartó que el paciente de Yapacaní que falleció por influenza no haya recibido la atención necesaria. Con la historia clínica en mano, mostró que el paciente fue tratado desde el inicio como un caso sospechoso de influenza, por lo que comenzó a recibir Tamiflu.

Agregó que el afectado acudió a buscar atención médica cuando el cuadro ya tenía varios días de evolución, pese a que en estos casos es clave iniciar tratamiento dentro de las 48 horas. El Sedes dijo que el virus vino a complicar su salud ya afectada por la diabetes que padecía.

Fuente: eldeber.com.bo