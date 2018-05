Lo que no sabías de Johnny Depp, el rebelde de Hollywood que dilapidó su fortuna

Fue pareja de Kate Moss y Winona Ryder. Es uno de los hombres mejores pagos de Hollywood y el preferido de Tim Burton. Es amigo de Eddie Vedder y Marilyn Manson. Hace un tiempo que todos hablan de él no por su trabajo en el cine sino por su escandalosa vida personal. Su ex Amber Heard lo denunció por maltrato y enfrenta una batalla legal contra sus ex administradores a quienes acusa de malgastar su fortuna. A los 54 años, el chico malo de Hollywood sigue en el foco de atención. Un repaso por la vida de un intérprete que aún no fue reconocido con un Oscar pese a su extensa carrera y popularidad gracias a películas como Piratas del Caribe, Pánico y Locura en Las Vegas y El joven manos de tijera.