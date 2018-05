Los “50 más bellos” de People en Español

Gloria Trevi (50) dijo estar super halagada de haber sido escogida para los “50 más bellos”: “Jamás, jamás en la vida cuando estaba en la escuela y me hacían bullying, me jalaban las trenzas y me decían patito feo, me imaginé esto”. La cantante posó estilo rockera frente a su avión privado en un aeropuerto de New Jersey. Trevi reveló que para mantenerse espléndida come sano y hace mucho ejercicio.