Los números son fríos

Edilberto Osinaga Rosado*

Es permanente el debate sobre el crecimiento del PIB, tasa de inflación, comportamiento de la deuda, situación de las reservas internacionales, déficit fiscal, saldo de la balanza comercial y otros indicadores que miden el desempeño real de la economía. En el análisis y proyecciones participan, autoridades oficialistas, analistas, opositores y organismos internacionales.

En este caso, prefiero quedarme con los indicadores que proyectan los organismos internacionales que trabajan sobre base de datos de casi todos los países y cuyas estimaciones por lo general terminan consolidándose en la realidad o muy cercanos ella, tal como ha ocurrido en nuestro medio en los últimos años con respecto al crecimiento del PIB de Bolivia.

Recientemente se anuncia que el pago del doble aguinaldo para 2018 estaría garantizado; esto implica que el crecimiento del PIB debe ser igual o mayor a 4,5%. Cuando se analiza el comportamiento de este indicador que en 2013 alcanzó su nivel más alto 6,8% y a partir de allí, viene mostrando una desaceleración hasta ubicarse en 4,2% en 2017. Es complicado esperar que supere el 4,5%, porque en 2017 y 2018 no se evidencia un elevado incremento de la producción o de los precios de forma significativa como para revertir la tendencia de la tasa de crecimiento.

El año 2018 ha iniciado con gran expectativa para los privados, de que mejoren las condiciones y los escenarios; al mismo tiempo, persiste un clima de cautela en las inversiones, esto a hace que no se generen nuevas fuentes de empleo, no se incremente la producción y si bien el nivel de precios tiene una leve recuperación, no es suficiente para alentar las inversiones.

En otro escenario, organismos internacionales indican que este año el crecimiento del PIB de Bolivia se situaría en 4%, lo que significa continuar con la desaceleración, pero además indican que para el año siguiente puede ubicarse en torno al 3,9%. Eso sería complicado porque puede incrementarse el desempleo y la disminución del poder adquisitivo para algunos segmentos de la población.

Con todo el escenario descrito, ¿en base a qué se garantiza el doble aguinaldo de manera anticipada?, cuando los indicadores y la realidad del comportamiento de los distintos sectores no muestran una clara y efectiva recuperación. ¿Existe la posibilidad de modificar el parámetro de referencia?, esto no sería una medida técnica.

*Es docente de la FCEAF – UAGRM