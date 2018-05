Luz Mely Reyes: Periodistas han quedado desempleados porque han defendido principios

Luz Mely Reyes es directora y cofundadora de Efecto Cocuyo un portal digital de prensa en Venezuela, que se abrió con la consigna de ser una ventana al periodismo independiente en momentos de oscuridad bajo el lema “periodismo que ilumina”.

Reyes tiene más de 25 años de experiencia en el periodismo y la pasión de la aplicación de las nuevas tecnologías a este ámbito. En Efecto Cocuyo ha participado develando procesos de corrupción en el Gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos el proyecto “Irán- Venezuela”.

Reyes llegó a Bolivia, invitada por la Fundación para el Periodismo, para dar un taller de a trabajadores de la prensa y Los Tiempos aprovechó esta oportunidad para hablar sobre el ejercicio periodístico en el vecino país y la incursión de la tecnología en este oficio.

¿Cómo ve el periodismo digital en Bolivia?

Creo que hay un contraste, periodistas y medios que usan herramientas digitales y están conscientes de la necesidad de tener presencia en diferentes plataformas, pero otros que no. Durante los talleres pude ver que incluso estas personas se adaptaron fácilmente.

¿Cómo se desarrolla en este momento el periodismo digital?

Lo más importante es que si usas redes sociales y utilizas una visión digital del periodismo y la comunicación , tienes que pensar mucho en la interacción en la participación, en escuchar lo que te dice tu comunidad, porque aquí la comunidad es ampliada, no es solo el espacio físico, sino todo ese espacio virtual, hay que tener esa visión de comunidad.

Usted dice que el periodista es el inteligente, no el celuar ni la computadora…

A veces creemos que las herramientas lo hacen todo y realmente uno puede hacer periodismo en cualquier lugar y de cualquier manera, desde contando algo. Cuando hubo el tsunami de Japón, había un periódico que hacía las notas en papel y las pegó en su puerta y estaba haciendo periodismo (…) en las peores circunstancias. El que debe ser inteligente es el periodista.

Las herramientas por si solas no van a hacer nada que un periodista bien preparado no sepa hacer.

Se cree que el periodismo digital es brevedad e instantanedad

Yo creo que esa es una parte, que es un modelo de negocio de algunos medios; pero no es el periodismo digital. Ya hay suficiente evidencia que podemos tener, piezas de largo aliento, piezas muy bien formadas con distintos elementos multimedia muy bien formados, que pueden atraer y que la gente dedica mucho tiempo a leer.

En Venezuela, en toda Latinoamérica, son materiales largos bien investigados. Pensar en que el periodismo digital es solamente la nota corta, la nota fácil, es como pensar que solamente la prensa sensacionalista o amarillista es la que funciona. Hay público para todos los formatos.

¿Qué piensa del periodismo impreso? ¿Va a desaparecer?

Yo creo que el periodismo impreso se tiene que transformar no creo que vaya a desaparecer, porque realmente no es periodismo impreso, el soporte es impreso, pero haces el periodismo en cualquier soporte. Los medios impresos no pueden hacer periódico de ayer por más que nos guste la canción de Héctor Lavoe, más bien tiene que ser el periódico del mañana, explicar los alcances de las cosas que están ocurriendo hoy.

Como lidia Efecto Cocuyo en el contexto de Venezuela

Nosotros dijimos que no tomamos partido sino por la víctima, nosotros tenemos un enfoque de derechos humanos, entonces cuando hacemos cobertura, lo hacemos con la convicción de que tenemos que informar lo que pasa, primeramente.

Luego cuando hacemos investigación develar lo que está oculto, es una máxima separar la información de la opinión.

Podemos tener nuestras opiniones pero eso evitamos que se traslade a la cobertura de la información porque todo el mundo necesita información no importa el partido que sea.

¿Cuál es la realidad del periodismo en Venezuela?

Pasamos por momentos muy duros pero yo siempre soy optimista en el sentido de que no solamente nosotros en Efecto Cocuyo, sino que hay muchas plataformas que han surgido, muchos periodistas que se han organizado. Pero también muchos periodistas han tenido que irse del país, realmente muchos han quedado desempleados porque han defendido posiciones de principios.

A pesar de eso hay como una trasformación de esta llegada a las plataformas virtuales que en Venezuela se hizo de manera abrupta, porque a los periodistas no les quedó otro remedio, que si por ejemplo, un medio tradicional donde trabajaban se censuraba, se autocensuraba o se dejaba manejar por el Gobierno, entonces el periodista tuvo que irse y buscar estas plataformas de información digital crearlas como el caso nuestro o de Armando.info trabajar en las plataformas que estaban creando otros.