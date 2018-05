Mariela Gutiérrez: “El bowling es un deporte de repetición y sincronía”

La concentración y precisión en los movimientos son los pilares fundamentales para el ejercicio del bowling. Ana Mariela Gutiérrez le pone énfasis, entre otras cosas, a esos dos aspectos en los entrenamientos cotidianos que desarrolla con vistas a los Juegos Suramericanos 2018, en los que competirá con el designio de subir al podio, aunque está consciente de que Colombia y Venezuela serán rivales duros de roer.

La deportista chuquisaqueña, que radica en La Paz, integra el equipo boliviano del deporte de los bolos junto a Mónica Pacheco, Ignacio Miranda y Pablo Arrién, todos oriundos de la sede de Gobierno.

Cabe señalar que el torneo de bowling se disputará en el Rock’n Bowling Megacenter, en La Paz, erigiéndose como la única disciplina que se contenderá fuera de territorio cochabambino. La falta de un escenario reglamentario en el valle propició que este deporte se celebre en la ciudad paceña.

¿Fue muy complicado obtener el pase para los Juegos Suramericanos?

El pase a los Juegos Suramericanos no fue nada fácil, tuvimos varios clasificatorios con promedios que cumplir. Toda esa etapa fue de constante preparación física y mental.

¿Cuál es la virtud que tiene para la práctica del bowling?

Definitivamente perseverancia. El bowling, como todo deporte, te da disciplina. Es un deporte muy difícil porque la parte mental cuenta mucho. Tienes que aprender a controlar la adrenalina para tener una buena ejecución.

¿Con qué perspectivas se presenta a los Juegos Suramericanos 2018?

Llevo jugando bastante tiempo, pero la técnica de juego que estoy aplicando la comencé a practicar hace dos años, en los cuales hice muchos cambios. Este juego es de repetición y sincronía. Cualquier cambio que hagas en la presentación de la bola, en la caminata, influye en el tiro. Llegarán selecciones muy fuertes, como Colombia y Venezuela. Estos equipos cuentan con campeones mundiales tanto en varones como en damas. El nivel de competición es muy alto, pero estuve trabajando con mucha perseverancia para hacer un buen papel y representar a mi país dignamente. Espero que todo este esfuerzo se refleje en los resultados.

Coméntenos sobre las características técnicas de su juego.

Además de mucha concentración, se requiere un buen conocimiento sobre los diferentes tipos de bolas y aceitados de la pista. El aceitado está regido por la WTBA (Asociación Mundial de Bowling, por sus siglas en inglés) y cada patrón es distinto. Se necesita diferentes tipos de bolas para jugarlos.

El bowling es considerado como el segundo deporte más difícil después del golf, por el movimiento de aceite que existe de acuerdo a la cantidad de jugadores y al tipo de juego de cada uno. Incluso, la temperatura del ambiente influye en el comportamiento del aceite. Se requiere mucha práctica para poder ser constante en el juego. El peso de mis bolas es de 14 libras.

¿Con qué respaldo económico afronta su preparación?

En toda mi preparación no tuve respaldo económico. Todo mi entrenamiento es solventado por mis propios medios.

¿El hecho de ser anfitriones es beneficioso para el equipo nacional?

El ser anfitriones es una gran ventaja ya que conocemos el comportamiento de las pistas. Cada pista es distinta y la bola no reacciona de la misma manera.

¿El nivel del bowling boliviano está como para acceder a una medalla en los Juegos ?

Como lo mencioné anteriormente, el nivel de competición es muy alto, pero esperemos que así sea.

¿Cuántas horas entrena al día y quién es su entrenador?

En este tiempo mi entrenamiento se basa en una hora diaria. Mi entrenador es venezolano y su nombre es Richard León.

Además de ser entrenador, Richard es un gran jugador, con muchas medallas de reconocimiento internacional y mucho conocimiento sobre el deporte.

¿El bowling es un deporte caro?

Lamentablemente lo es. Cuando uno juega a nivel profesional, necesita que se le preparen las pistas con diferentes aceitados que tienen un costo aparte. Además de las horas de entrenamiento, también se necesita mucho material. Se requiere el uso de zapatos especiales que vienen con diferentes tipos de suela para deslizar más o menos.

No es suficiente tener una bola, se necesitan varias de diferentes características.

¿Una anécdota en la práctica de este deporte?

La mayoría de las anécdotas divertidas ocurren en los viajes. Llevar las bolas tiene muchas complicaciones. Además de ser muy pesadas, siempre causan sospechas en los controles de los aeropuertos a causa del núcleo que llevan dentro. Siempre hay alguien en la delegación que tiene que explicar de qué se trata.

FICHA PERSONAL

Ana Mariela Gutiérrez de Oelsner

Fecha de nacimiento: 26/12/1968

Origen: Sucre

Esposo: Pablo Oelsner

Hijos: Natalia, Andrea, Mauricio

Padres: Mario Gutiérrez, Miriam Córdova

Hermanos: Sergio, Pablo

Profesión: Turismo

Signo: Capricornio.

Un libro: “Muchas vidas, muchos sabios”, de Brian Weiss. Se lo recomiendo.

Películas ¿En el cine o en casa?: En casa, con pipocas.

Comida preferida: Me encanta el cerdo en todas sus variedades (chicharrón, fritanga, costillitas a la barbacoa, chancho a la cruz, etc., etc.).