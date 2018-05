MAS instruye una inspección a obras del “Evo Cumple”

Tras el control de varios trabajos, el masismo prevé realizar “ajustes” para el buen funcionamiento de los proyectos. La oposición habla de “elefantes blancos”.

El césped de la cancha de fútbol quedó inundado por la paja brava.

Centro de Alto Rendimiento alberga a obreros de una empresa constructora. Foto: Archivo / Página Siete

La bancada del MAS en la Asamblea Legislativa determinó inspeccionar los proyectos (coliseos, centros de alto rendimiento, entre otros) financiados por el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. El objetivo de la iniciativa es realizar “ajustes” para que cumplan una función social.

La determinación del MAS se concretó después de que Página Siete informó, en un reportaje, que el Centro de Alto Rendimiento de Huarina –construido en más de tres hectáreas– está en el abandono.

El jefe de bancada del MAS, el diputado David Ramos, explicó que la inspección se realizará en coordinación con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), que ejecuta el programa Bolivia cambia, Evo cumple, y junto a las autoridades departamentales y municipales donde se ejecutaron obras.

“Se ha hecho un cronograma para verificar por qué no cumplen las funciones sociales para las cuales fueron  diseñados”, sostuvo Ramos, quien anunció que visitarán el Centro de Alto Rendimiento Titicaca, construido en el municipio de Huarina, del departamento de La Paz. Â

El diputado oficialista explicó que una vez que concluyan con las inspecciones, en una reunión definirán los “ajustes” que se realizará a cada proyecto.

“Tenemos que ver, identificar las causas del porqué no cumple su función social. También veremos cuáles son los requerimientos de cada centro deportivo y en función a esos requerimientos veremos qué acciones se asumen. Tal vez son administrativas, ya veremos qué ajustes realizamos”, dijo Ramos al subrayar que las obras fueron ejecutadas con la finalidad de que cumplan una función social.

Su colega Víctor Borda (MAS) lamentó que mientras el Gobierno “se empeña” en construir obras, éstas no cumplen su función, “debido a la inoperancia de los gobiernos departamentales, municipales”.

El Centro de Alto Rendimiento de Huarina fue entregado en 2013 a los comunarios de Cota Cota Baja. La Alcaldía de Huarina ayuda en el mantenimiento de la cancha de fútbol.

En criterio de Borda, el municipio es el encargado de realizar el mantenimiento y promoción del centro deportivo. “Al no darle el uso, creo que esto es una verdadera pérdida de recursos económicos; no pueden atribuir responsabilidad al Gobierno”, dijo. Para la oposición, los campos deportivos que construyó el Ejecutivo son “elefantes blancos”, porque no dan ningún beneficio a los bolivianos.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz