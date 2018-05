Maxi Freitas sería titular el sábado

Oriente. El delantero uruguayo ayer entrenó al mando de Néstor Clausen tras retornar de Santa Cruz que también llamó a Pinto.





Ref. Fotografia: No pasó nada. Tal parece que Freitas jugará el sábado dejando de lado su falta.

El delantero uruguayo, Maximiliano Freitas, sería titular en Oriente Petrolero este sábado cuando el equipo refinero rivalice con The Strongest en La paz, en el partido decisivo que definirá la clasificación a las semifinales del campeonato Apertura 2018 de la División Profesional.

Freitas desató una tempestad el miércoles pasado cuando, de improviso se vino a Santa Cruz, bajo el argumento de tener una oferta para jugar en un club de Emiratos Árabes, según explicó la dirigencia, pero al final de la tarde retornó a La Paz, donde el equipo refinero lleva una especie de climatación a la altura por cerca ya a tres semanas.

Entrenó con el equipo. En la práctica que realizó ayer el plantel en la sede de gobierno, Freitas formó parte que aunque no se conocieron los detalles debido a que fue “a puerta cerrada”, estaría en el equipo titular.

Tomando en cuenta la necesidad que tiene de ganar el partido para forzar a la definición de disparos desde el punto penal, Clausen podría colocar en la ofensiva al colombiano Jhonny Cano junto a Maximiliano Freitas, en tanto que el resto del equipo sería el que ha estado jugando el torneo.

Sin embargo, como tomando alguna previsión, Clausen llamó de urgencia a Denis Pinto, también delantero, para cubrir las bajas de Alí Meza y Yasmani Duk que retornaron a Santa Cruz por lesión.

The Strongest. Por su lado César Farías, entrenador de The Strongest, confirmó en la práctica de ayer en Achumani, el once titular que recibirá a los albiverdes el sábado (15:00), en el estadio Hernando Siles con Daniel Vaca en el arco, Maximiliano Ortiz, Edison Carcelén, Fernando Martelli y Marvin Bejarano en defensa, Raúl Castro, Diego Wayar, Ruddy Cardozo y Jhasmani Campos en el medio, Pablo Daniel Escobar y Edis Ibarguen en la ofensiva.

147 Partidos

en total, The Strongest ganó 70, Oriente 52 y 25 empates.

70 Partidos

jugaron en La Paz. The Strongest ganó 56, Oriente 8 y 6 empates.

Fuente: eldia.com.bo