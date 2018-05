Maygua se aleja del cargo en Real Potosí

El tupiceño estuvo en el cargo durante cuatro meses y dos semanas. Rescindió con la dirigencia potosina de mutuo acuerdo.

Milton Maygua dio un paso al costado en Real Potosí, en las últimas horas, luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia del equipo de la Villa Imperial. “Primero el presidente (Wilson Gutiérrez) me dio el respaldo y después otro grupo en el que está el vicepresidente no estuvo de acuerdo. No me aferro al cargo y me voy”, afirmó a DIEZ.bo el tupiceño.

Maygua afirmó que aceleró su salida la agresión que sufrió su esposa el domingo pasado luego del partido con Sport Boys (1-2). “Mi esposa recibió una pedrada, que le destrozó los lentes. Gracias a Dios no le dañó los ojos. Todo tiene su límite, la gente no respeta. Incluso una radio local incita a la violencia todos los días”, señaló.

El DT agregó que llegó a un acuerdo verbal para cobrar hasta el día trabajado, pese a tener contrato hasta diciembre de 2018. “Entendiendo la situación del club no cobraré todo el contrato. Sólo pedí que nos paguen (a él y su cuerpo técnico) hasta el día que nos hicimos cargo del plantel”, señaló.

Con la salida de Maygua, el equipo lila deberá buscar con urgencia un nuevo técnico, que se haga cargo del plantel. Los potosinos se enfrentarán ante Royal Pari el 19 de mayo (15:00) en Santa Cruz, por las semifinales de la liguilla, que buscan un cupo a la Copa Sudamericana de 2019.

