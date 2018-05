‘Me endeudé para estar en condiciones’

Para nadie es desconocido que en Bolivia la práctica deportiva amateur exige mucho sacrificio por la poca ayuda que recibe de las autoridades como de la empresa privada. Esto lo vive en carne propia Aldo González, el mejor atleta en la disciplina de lanzamiento de bala, que para encarar su preparación se ha endeudado con la ilusión de representar al país lo mejor que se pueda en los próximos Juegos Sudamericanos.

P. ¿Cómo está su preparación con miras a los juegos Suramericanos?

A.G.: Mi preparación va muy bien. Aunque me endeudé para poder estar listo y en las mejores condiciones, pero bueno me sirvió para estar completo y hacer una buena presentación.

P. ¿Cómo anda el tema de su marca?

A.G.: Estoy por mejorarla. Solamente tengo que hacer oficial el registro, mi marca es 19 metros y 11 centímetros.

P. ¿Con esta marca le da para aspirar y ganar una medalla?

A.G.: Si, considero que con la marca actual, me da para aspirar al pódium.

P. ¿A cuánto está del récord Suramericano?

A.G.: En cuanto al récord sudamericano está aproximadamente a 1 metro.

P. ¿Tu entrenamiento para los Suramericanos seguirá en Santa Cruz o Cochabamba?

A.G.: Mi entrenamiento lo seguiré haciendo aquí en Santa Cruz, porque Cochabamba no tiene el espacio que necesito para entrenar.

P. ¿Cuál es su horario de entrenamiento, qué actividad paralela realiza durante el día?

A.G.: Mi entrenamiento empieza desde las 7:30 de la mañana hasta las 1:00 de la tarde. Luego me tomo un receso para almorzar y vuelvo nuevamente a la pista para entrenar a jóvenes que vienen del colegio. Por las noches trabajo en una fábrica de hielo, realizando el embolsado y la repartición.

P. ¿Tiene alguna alimentación especial debido al deporte que practica?

A.G.: Debería tenerla, pero la verdad es que no me alcanza, porque ya estoy endeudado por la preparación para los sudamericanos, no cuento con los recursos para llevar una alimentación especial.

P. ¿Cuántas medallas tiene ganadas?

A.G.: En toda la trayectoria de mi carrera entre oro, plata y bronce, tengo alrededor de 300 medallas.

P. ¿Considera que ha tenido que sacrificar cosas para poder realizar el deporte que le gusta?

A.G.: Sí, soy ingeniero comercial y en estos momentos estoy haciendo una maestría en educación superior. Pero no ejerzo por seguir en el deporte. Si llegara a ejercer sería el fin de mi carrera en el deporte, por la falta de tiempo. Soy un profesional que no ejerce por el amor al deporte.

P. ¿Tiene alguna anécdota que haya marcado su carrera deportiva?

A.G.: Una anécdota que recuerdo, fue en los Juegos Bolivarianos del 2013 donde saqué la medalla de oro. Estaba por entrar a la competencia y mi entrenador me dice: “Hoy vas a ganar y vas a conseguir la medalla de oro”, y yo le dije: “No estoy seguro”. Luego él me responde, “Vos solo mírame en las graderías y yo te voy a decir en qué momento vas a lanzar y ese va ser tu mejor lanzamiento”. Verdaderamente ha funcionado mucho que mi entrenador esté apoyándome siempre en cada competencia para destacarme de manera internacional.

P. ¿Recomendaría este deporte?

A.G.: Sí, pero es un deporte que exige mucha disciplina. Uno debe ser puntual y organizado. Considero que este deporte te hace una mejor persona.

P. ¿Este deporte es difícil?

A.G.: Si, es bastante difícil. Este es un deporte que combina la fuerza brusca con la velocidad, por lo tanto el que quiera dedicarse y entrenar esto tiene que ser una persona fuerte y rápida. Para poder desarrollar estas potencialidades se realizan entrenamientos que desgastan las articulaciones y el mismo músculo.

P. ¿Qué significa para usted practicar este deporte?

A.G.: Para mí esto es mi vida. Puede presentarse el día de retirarme del lanzamiento de bala, pero nunca me voy a alejar del deporte. Esta es mi pasión, desde muy pequeño me gustó entrenar y seguiré haciéndolo.

P. ¿Qué anhela conseguir?

A.G.: Deseo conseguir la marca mínima olímpica para asistir a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

19 metros

y 11 centimetros es su recórd nacional en impulsíon de bala.

300 medallas aproximadamente tiene ganadas, durante su carrera deportiva.

El perfil

Aldo González

Deportista En Impulsión De Bala Y Powerlifting

Ciudad natal: Santa Cruz

Edad: 33 años (5/9/84)

Familia: Es casado y tiene un hijo de 2 años .

Estudios: Es ingeniero comercial y realiza una maestría en educación superior.