Médicos lamentan que Salud incumpla acuerdos de 47 días de paro

Médicos en protesta. Foto archivo: Fides

La Paz, 5 de mayo (ANF).- El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, lamentó que las autoridades del Ministerio de Salud incumplan los acuerdo firmados que pusieron fin a los 47 días de paro de los galenos.

“Estamos a la espera y la verdad duele decirlo, pero creo que las autoridades en este momento que están a cargo del Ministerio de Salud no le ponen el hombro al país, y no ponerle el hombro al país es no cumplir los acuerdo”, manifestó el dirigente de los médicos paceños.

El 9 de enero, tras mantener 47 días de paro de actividades en todo el país, los médicos y el Gobierno firmaron un acuerdo para garantizar la reanudación de los servicios de salud. Los galenos demandaban la abrogación del Decreto Supremo 3385, que crea la Autoridad de Control y Fiscalización del Sistema de Salud, y el artículo 205 del Código del Sistema Penal referida a la mala práctica de la profesión.

“Lastimosamente nosotros estamos queriendo cumplir el acuerdo que se ha firmado en enero de este año, ya van cinco meses casi de la firma del convenio, nosotros hemos trabajado conscientemente y de cara a la población en un decreto supremo que es la anulación del 3385, pero hasta este momento no hay la firma de esta autoridad de fiscalización”, manifestó Larrea tras acudir al acto del premio Libertad que recibió su gremio.

Dijo que están a la espera de la firma de ese convenio, y también están trabajando en la Ley general de salud, para que sea “una ley de política de Estado y no una política de Gobierno”.

“Queremos trabajar por aquellas personas que no tienen seguridad social, por aquellas personas que no tienen salud gratuita, pero hoy día nos vemos truncados con este tipo de autoridades que lo único que hacen es dilatar toda la situación”, apuntó.

El galeno indicó que esperarán hasta la próxima semana para que sea aprobado el decreto sobre la autoridad de fiscalización, “caso contrario estaremos declarándonos otra vez en emergencia porque realmente vemos el incumplimiento”.

“Nosotros hemos trabajado conscientemente, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir elaborando lo que dice el acuerdo, pero si no tenemos el cumplimiento, la población tendrá que seguir apoyándonos”, demandó.