Melania y sus bajas expectativas sobre Trump por el Día de las Madres

© Mark Wilson/Getty Images Fuentes indican que el presidente es poco detallista con su esposa.

msn.com

Previo al Día de las Madres, la primera dama Melania Trump tenía pocas expectativas sobre algún detalles de parte del presidente Donald Trump.

Esto luego de que el mandatario reconociera que no le compró un regalo a su esposa el día de su cumpleaños, debido a su apretada agenda de trabajo en la Casa Blanca.

A diferencia de otros mandatarios, quienes el Día de las Madres halagaban a sus esposas y les expresaban su respeto, el presidente Trump ha sido particularmente frío.

“Donald parecía demasiado ocupado para hacer mucho más que conseguirle una tarjeta y flores para su cumpleaños (de Melania), lo que fue una decepción para ella“, contó una fuente al portal Hollywood Life. “Ahora se está preparando para otro regalo irreflexivo del presidente para el Día de la Madre”.

Cuando Melania cumplió 48 años, el 26 de abril, el presidente Trump tuvo una entrevista en Fox News, donde habló de varios temas, pero cuando le preguntaron sobre el regalo que dio a su esposa, el mandatario reconoció que ni siquiera se molestó en adquirir uno.

“Será mejor que no entienda eso porque me puedo meterme en problemas”, admitió Trump antes de tropezar para encontrar algo que no lo hiciera parecer el peor marido. “Te digo que le conseguí una hermosa tarjeta. Estoy demasiado ocupado para salir a buscar regalos”.

En esta ocasión no ha trascendido si el mandatario compró algo a su esposa, pero al menos queda claro que la olvidó al felicitar a las madres en su mensaje oficial, donde recordó a su progenitora, pero olvidó a la de su hijo Barron.

La Primera Dama felicitó a las madres estadounidenses con un mensaje en Twitter.