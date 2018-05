Mesa dice que el Gobierno le invita a ser candidato y no descarta aceptar la invitación

El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) ratificó la noche de este miércoles que no será candidato a la Presidencia en las elecciones de 2019 porque considera que Bolivia necesita una renovación generacional ante una profunda crisis de valores por la que atraviesa el país.

No obstante, luego dijo que pareciera que el Gobierno es el que le lanza constantes invitaciones para que sea candidato y cuando fue consultado si en algún momento aceptaría esta invitación respondió: “Quién sabe”.

El diálogo se produjo durante una entrevista que el expresidente concedió al programa No Mentirás, de la red PAT, conducido por la periodista Jimena Antelo. “El Gobierno parece estar invitándome a que sea candidato. Le gusta que sea candidato, aparentemente. He dicho ene veces que no voy a ser candidato y me lanza invitaciones, una, dos, tres, cuatro invitaciones y me imagino que en las próximas semanas lo va a seguir haciendo”, afirmó.

Entonces Antelo le preguntó “¿Y aceptará la invitación?”, a lo que Mesa respondió: “Quien sabe”. Antes había señalado que no postularía a la Presidencia en 2019 por motivos personales y por la necesidad de alentar un recambio generacional.

“Yo le he dicho al país varias veces que no voy a ser candidato por una razón personal y una de contexto. La razón, personal, acabó de ser abuelo (…). Este país necesita dos cosas urgentemente: la primera, una renovación generacional, que es crucial, imperativo. No puede ser posible que no podamos construir candidaturas de muchachos y jóvenes de 35, 40 y 45 años que puedan decirnos realmente somos presente y somos futuro”, sostuvo.

Mencionó como otra razón la “mirada de enlodamiento ético” que se plantea desde distintas instancias con acusaciones de corrupción que lo que hacen es trastocar la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad.

“Tenemos que cambiar los valores morales y la ética en el país. Bolivia vive una profunda crisis de valores, por eso creo importante un cambio generacional”, insistió.

Mesa es investigado por una comisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por su presunta participación en sobornos vinculados a la construcción de la carretera Roboré-El Carmen. Al respecto, el exmandatario dijo que es víctima de una maniobra política que busca desprestigiarlo.

“Yo encaro una convicción que es tomar una decisión de vida y de plantearle a Bolivia una necesidad de renovación, pero te encuentras con un camino de la judicialización de la política, con una lógica de quienes te dicen que están investigando la corrupción, en realidad están encubriendo sus propios actos de corrupción. Tenemos una lista interminable de actos de corrupción que se producen en el gobierno del presidente Evo Morales que no se investigan con esta diligencia” señaló. (24/05/2018)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz