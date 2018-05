Messi y el motivo del furor que causó su hashtag junto al emoji de una cabra en redes sociales

El argentino fue autor de tres goles y protagonista de una actuación brillante con el FC Barcelona en la jornada de su coronación en La Liga. Su equipo tuiteó con el emoji de una cabra que se volvió furor.

Este fin de semana, el FC Barcelona se coronó anticipadamente campeón de La Liga de España de forma invicta, gracias a su último triunfo frente al Deportivo La Coruña por 4-2 de la mano de un Leo Messi intratable.

Tres de los cuatro goles llegaron gracias al argentino, motivo por el cual su club decidió compartir una publicación mediante su cuenta oficial de Twitter en donde empleó el hashtag de La Pulga y el emoji de una cabra, presagiando que se iba a utilizar masivamente esta noche.

Lo cierto es que, apenas un par de minutos más tarde de que el tweet fue posteado, las repercusiones en todo el mundo convirtieron a Messi en tendencia y al emoji de la cabra en su principal estandarte. ¿La razón? cabra en inglés se dice “goat”, lo cual comúnmente empleado como acrónimo en el mismo idioma significa G.O.A.T. – ‘Greatest of all times’ (es decir, el más grande de todos los tiempos).

Una aseveración que se supo volver común con el quarterback de fútbol americano, Tom Brady, y que se ha llegado a popularizar también en otras disciplinas, en esta ocasión gracias a Lionel Messi.

A #Messi hat-trick to clinch @LaLiga – this emoji 🐐 is getting a lot of use tonight! 😁#7heChamp10ns 🏆 pic.twitter.com/MK493fLr8W

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 29 de abril de 2018