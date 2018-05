Microempresarios aspiran negociar con empleados el incremento salarial

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) negociará el pago del incremento salarial con sus empleados pero determinaron no pagar el doble aguinaldo por falta de recursos.

Microempresarios sugieren a sus afiliados llegar a un acuerdo y negociar con sus empleados sobre el incremento salarial, anunciado por el presidente Evo Morales el 1° de mayo, y piden que se busque una salida “salomónica” al aumento dependiendo a sus posibilidades.

Aseguran que no en todos los casos se podrá cubrir el incremento anunciado del 5,5% por lo que se ven en el riesgo de verse obligados a cerrar sus unidades productivas o incluso trabajar de manera informal.

Nestor Conde, dirigente de los microempresarios, dijo que sobre el pago del doble aguinaldo, que garantizó el gobierno, la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) definió que el sector no está en condiciones de pagar el mismo y no cancelarán el doble beneficio pues no existen las condiciones para generar estos recursos extras.