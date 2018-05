Miles de escoceses piden nuevo referéndum independentista

Unas 35.000 personas, según cifras de la Policía, se manifestaron este sábado (05.05.2018) por el centro de Glasgow, la capital financiera de Escocia, para pedir la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido.

Bajo el lema “Independence now” (Independencia ahora) y en un ambiente festivo, la comitiva partió, al ritmo de tambores y gaitas, desde los jardines de Kelvingrove hasta el parque de Glasgow Green, donde, según los organizadores, se llegaron a concentrar hasta 90.000 personas.

La plataforma All Under One Banner, organizadora del evento, pretendía doblar la participación del año pasado, que fue de 20.000 personas, un aumento respecto a 2016, cuando logró reunir a unas 8.000.

Entre la multitud se escucharon gritos de “Tories out” (“los conservadores fuera”) y “Freedom for Scotland” (Libertad para Escocia), acompañados de pancartas con lemas como “Still yes” (Sí, todavía), en alusión al eslogan de la última campaña del referéndum -2014- que animaba a secundar la independencia.

A lo largo del año tendrán lugar otros actos en ciudades más pequeñas como Dumfries, Bannockburn e Inverness para, según dijo Neil Mackay, portavoz de “All Under One Banner”, “promocionar el mensaje del movimiento y ayudar a unir a la gente”.

En septiembre de 2014, se celebró un referéndum en Escocia en el que el 55 por ciento de los votantes se decantó por mantenerse en el Reino Unido, frente al 45 por ciento que apoyó la separación. La victoria del “brexit” en el referendo de junio de 2016, en el que Escocia votó mayoritariamente (62 por ciento) a favor de permanecer en la Unión Europea (UE) ha reabierto el debate sobre la posible celebración de una nueva consulta. (EFE)