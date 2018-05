Milton Cayoja: De la carretera a Quillacollo a la pelea por el podio en los Juegos 2018

El jugador de pelota vasca Milton Cayoja cambiará por dos semanas la ruta de la línea 207, Quillacollo-Cochabamba, por luchar en busca de subir al podio en los Juegos Suramericanos.

Cayoja participará en la categoría mano individual en frontón de 36 metros, disciplina que practica desde los 10 años; antes lo hacía como hobby, pero ahora como parte de una preparación para la competencia internacional, adonde llega con grandes posibilidades de lograr medallas para Cochabamba.

Actualmente, fusiona la ruta que a diario recorre con su vehículo (línea 207), con el entrenamiento que realiza los días lunes, miércoles y viernes en Tiquipaya, de cara a la justa internacional, donde participarán delegaciones de cinco países: Argentina, Uruguay, Chile, Perú, que llegarán a días del evento, y Bolivia.

¿Cómo comienza en este deporte?

Yo practico este deporte desde mis 10 años, antes lo practicaba como ‘kajcha’, así lo conocemos los bolivianos. De pequeño jugábamos con mis hermanos en los frontones hasta las 11 de la noche, ya son 11 años.

¿Cuánto tiempo entrena para los Juegos?

Entrenamos tres veces por semana, con mi entrenador Leonardo Bolívar. Trabajamos un día físico, otro táctico, y nuevamente físico, así coordinamos con los días que tenemos.

¿Hace cuántos años entrena de cara a los Juegos?

Entreno hace dos años para los Juegos Sudamericanos.

¿Es suficiente?

Creo que sí, es suficiente, llegaremos a ritmo.

¿En qué campeonatos ya participó?

Participé en 2011 en los juegos de la Alba en Venezuela, fui como suplente y salimos terceros. En 2014 fuimos a México para conseguir la clasificación al mundial, salimos quintos por parejas y mano individual. En 2016, en México, jugamos en trinquete (otra modalidad) y conseguimos el quinto y sexto puesto. El año pasado concurrimos al mundial en Francia y logramos el sexto lugar, creo que nos fue bien. Ahora también tenemos que prepararnos para el mundial, que será este año en España.

¿Después tiene otros torneos al frente?

Sí, después de los Juegos tenemos que seguir entrenando para ir al mundial que será en Barcelona.

¿Recibe algún apoyo?

No, no tenemos ningún apoyo. Yo creo que todo el apoyo que dan tiene que ser para todos, no sólo para el fútbol.

¿Cómo solventa sus gastos?

Trabajo con mi trufi que recién compré, medio tiempo, luego voy a entrenar y después vuelvo a trabajar en la noche. También voy a estudiar, pero estos días no iré muy seguido porque ya va a empezar los Juegos.

¿Le perjudica entrenar en el frontón de Tiquipaya y no en la cancha oficial?

Sí, porque el piso es distinto, igual las paredes, la pelota rebota distinto aquí y no es igual que en la cancha oficial.

¿Quiénes serán los rivales más complicados?

Tenemos que cuidarnos de Argentina, tiene buen equipo, además ya conozco a los integrantes de Uruguay. A los de Perú no los conocemos, porque es la primera vez que participarán.

¿Qué espera de los Juegos?

Espero que podamos hacer buena representación, yo estoy apuntando a ganar el oro, sino por lo menos la medalla de plata.

FICHA PERSONAL

Milton Cayoja Apaza

Fecha de nacimiento: 27 de mayo de 1997, en Cochabamba.

Lugar: Bolivia

Padres: Emilio Cayoja y Justa Apaza

Hermanos: Cristhian, Jhonathan y Gustavo.

Pasatiempo: Entrenar en frontones

Deporte: Pelota Vasca

Participaciones:

2011 – Juegos de la Alba en Venezuela.

2014 – Torneo clasificatorio al mundial realizado en México

2017 – Sexto puesto en el mundial de Francia. Clasificado para el mundial que será este año en España.