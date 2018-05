Ministerio de Defensa confirma que García Meza fue dado de baja en 1982

La Paz, 5 may (ABI).- El Ministerio de Defensa comunicó el sábado que por respeto a la memoria histórica del pueblo y las víctimas del ex dictador, Luis García Meza, no correspondió rendirle homenaje porque fue dado de baja de las FFAA en 1982 por el golpe militar sangriento del 17 de julio de 1980.

“El Ejército de Bolivia a través de la orden general Nº 07/82 ratifica la baja del Gral. García Meza por desprestigiar a la institución militar tras el golpe de Estado del cual fue artífice”, establece el documento militar.

En respuesta del por qué no rindieron homenaje al condenado a 30 años de pena sin derecho a indulto, quien falleció el 29 de abril, esa cartera de Estado se remitió a los antecedentes del Comando General del Ejército:

El 22 de diciembre de 1982, García Meza junto a otros 50 militares más fueron dados de baja, por delitos de orden público.

La Resolución de 1 de diciembre del 1982 firmada por Tito Justiniano, jefe del Personal y Javier Pammo Rodríguez, jefe del Departamento II Inteligencia, determinó sancionar con baja a García Meza, por adoptar las medidas más aconsejables a fin que se aseguren y garanticen la plena vigencia de los más altos valores morales y profesionales de sus integrantes.

El certificado del Departamento Administrativo y Financiero 018/2011 firmado por Ramiro Mojica certifica que Meza “no percibe salarios y otros beneficios en planilla del Ejército desde enero de 1983 a la fecha, toda vez que fue dado de baja de la institución en cumplimiento a la Orden General del Ejército 08/82”.