Ministro llama “ignorante” a un senador y desata discusión entre Gonzales y Ortiz

El senador Ortiz salió en defensa de su colega y exigiendo que el ministro de Economía respete a los legisladores; el Presidente del Senado justificó el uso de la palabra “ignorante” y advirtió con sancionar a Ortiz.

El Presidente del Senado José Alberto Gonzales justificó al ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén cuando éste llamó “ignorante al senador Pablo Klinsky, lo que generó molestia en su colega Oscar Ortiz quien exigió respeto hacia los legisladores.

Guillén asistió al Senado para responder a una petición de informe oral planteado por Klinsky respecto a las denuncias de monopolio en contratos millonarios de reaseguros locales firmados por el Estado.

“Nuevamente recalcar la ignorancia que tiene nuestro senador respecto al tema de seguros. Yo he escuchado pacientemente, estoy hablando que tiene la ignorancia porque realmente le voy a demostrar que tiene una ignorancia, porque está viniendo a dar conceptos que no son claros”, afirmó el ministro.

En ese instante el senador Ortiz reaccionó molesto, exigiendo que el titular de Economía respete a los senadores y responda a las preguntas sobre los supuestos hechos de corrupción en el caso de reaseguros.

“Senador, usted no tiene la palabra. Igual, usted no tiene la palabra”, salió al paso el presidente del Senado. Y en un acto de justificación dijo: “Ignorancia qué quiere decir. No conocer algo. No se sienta ofendido, uno puede ser ignorante en tantas cosas. Usted está exagerando”, dijo Gonzales al senador Ortiz que reclamaba porque se haga respetar a los senadores.

Entonces el presidente del Senado manifestó “Usted estás actuando de manera arbitraria. Guarde compostura o le voy a llamar la atención (…). Está obligando a que lo sancione, senador Ortiz”, sentenció.

Antes de dar paso para que el Ministro responda a la réplica del senador Klinsky, Gonzales le pidió que se evite hacer definiciones o adjetivaciones que puedan herir sensibilidades.

Klinsky en su intervención manifestó que el Gobierno debe explicar las razones de por qué los seguros de aviación han costado cinco veces más de su precio, entre otros temas.

Fuente: Gigavisión, https://www.noticiasfides.com